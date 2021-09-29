Как белорусам сэкономить на оплате тепла 4 29.09.2021, 11:37

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Работает ли метод от ЖКХ?

«Знаете ли вы, как можно сэкономить в отопительный период? Хотите иметь скидку 5-10% на тепловую энергию целых три года?» — ЖКХ выпустило памятку с рекомендациями.

Для экономии в ЖКХ посоветовали установить счетчики тепла в квартире. Там отметили, что установка индивидуальных приборов учета должна осуществляться в совокупности с приборами регулирования, чтобы у собственника была возможность влиять на потребление тепла.

Какие плюсы у счетчиков?

расход энергии ниже на 15-20%

месячная плата за тепло зависит не от площади жилья, а его реального потребления — в квартирах, где холоднее, платят меньше, где теплее — больше.

10% скидка на тепловою энергию в течении 3 лет, если ИПУ установлены потребителями за счет собственных средств, или 5% скидка в течении 3 лет, если собственники начнут платить за тепло по ИПУ, которые были установлены в квартире ранее, но их никто не использовал.

Как установить?

Горизонтальная разводка системы

Счетчики тепла (ПИУ) устанавливаются в новом жилфонде, в домах с горизонтальной разводкой системы отопления. Принцип работы счетчика заключается в подсчете объема горячей воды, прошедшей по трубе, на которой смонтирован датчик.

Его можно установить в отдельной квартире, если в доме горизонтальная система отопления.

Вертикальная разводка системы

А в домах с вертикальной разводкой системы отопления (а это почти весь старый жилфонд) устанавливаются распределители тепла (РТ) — на батарее. Они периодически фиксируют температуру ее поверхности в месте крепления и температуру воздуха в помещении. В память прибора записывается разница показаний. Данные используют для специального расчета потребленного тепла.

В ЖКХ обращают внимание, что «установить индивидуальные приборы учета тепла удобнее и дешевле в рамках капитального ремонта жилого дома. Но это решение необходимо принимать на стадии проектирования работ по капремонту».

В этом случае собственникам квартир нужно обратиться в организацию, управляющую домом, — правление товарищества собственников, ЖСПК или государственную службу заказчика (ЖКХ). После правление ТС/ организация ЖКХ проводит собрание собственников квартир дома. Согласиться на установку приборов должны минимум 75% участников совместного домовладения. Далее производится расчет, оглашается стоимость работ, после чего централизованно осуществляется закупка оборудования. Правление/ЖКХ выбирает подрядчика (проводится конкурс), который займется установкой РТ.

Как платить?

Сообщают, что, несмотря на приборы сначала начислят плату за отопление по показателям общедомового счетчика. Уже после будет сделан перерасчет оплаченной суммы, исходя из показаний счетчика.

Но если счетчик или распределители подключены к системе удаленного сбора данных, то оплачивать нужно ежемесячно, исходя из фактического потребления тепла.

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