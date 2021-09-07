Сборная Беларуси стала шоу 1 7.09.2021, 13:15

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Николай Ходасевич

Ну не развлечение ли это?

Журналист Николай Ходасевич высказался о сборной Беларуси.

«Я прихожу к мнению, что белорусский футбол и национальная сборная в частности, достигла цели, к которой никогда не стремилась, но к которой стремятся в хорошем смысле этого слова, абсолютно все в этом мире. Футбол стал индустрией, сборная Беларуси стала индустрией — сборная Беларуси стала шоу.

Почему я так говорю? Я смотрю на комментарии в своем Telegram-чате и на YouTub-канале, на отзывы в интернете. Сборной Беларуси не сопереживают, с ней веселятся, с нее веселятся, с нее развлекаются: сколько закинут чехи, сколько закинут валлийцы, сколько отгрузят бельгийцы. Ну не развлечение ли это? Не шоу ли это? Вот в таком состоянии пребывает сборная Беларуси», – сказал Ходасевич.

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