В космос через пиратов 1 7.09.2021, 22:14

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Фото: NASA

Как NASA будет везти свой самый дорогой и мощный телескоп за $10 млрд по воде.

Телескоп имени Джеймса Уэбба может полностью изменить то, как человечество смотрит на космос. Однако перед NASA сейчас стоит более приземленная проблема — транспортировка драгоценного оборудования на космодром.

Что это за революционный телескоп?

Постройка этого телескопа — один из самых длительных, технически сложных и дорогих научных инструментов NASA. Идея его строительства возникла в 1996 году, и вот, спустя 25 лет, мы наконец получим достойного продолжателя дела телескопа Хаббл, который уже долго время радует нас детальными изображениями космоса, пишет «Новое время».

Телескоп имени Джеймса Уэбба не просто заменит Хаббл, а станет большим шагом вперед благодаря своим улучшенным техническим характеристикам по сравнению с предшественником. Ученые уверены, что улучшенные линзы помогут новому телескопу увидеть самые первые галактики, которые существовали в нашем мире — так человечество сможет узнать историю происхождения Вселенной и раскрыть тайны сотворения первых звезд. Некоторые исследователи и вовсе считают, что мы получим ответ на вопрос «Одни ли мы в этом мире?».

Откуда, куда и как будут запускать телескоп?

Однако перед этим в NASA должны справиться с более приземленной задачей — транспортировкой телескопа на космодром Куру во Французской Гвиане, откуда его и отправят в космос 31 октября. Это место было выбрано не случайно — он находится всего в 500 километрах к северу от экватора, что помогает при запусках грузов на высокие орбиты — траекторию полета практически не нужно корректировать, а вращение Земли придает дополнительное ускорение летящей ракете.

Для достижения этой цели в NASA выбрали европейскую тяжелую ракету Ариана-5, которая считается одной из самых надежных в мире — 95,5% ее запусков прошли успешно.

Как телескоп доберется до космодрома?

Изначально доставить телескоп на космодром планировали на грузовом самолете, который должен был привезти драгоценный груз в аэропорт города Кайенны, столицы Французской Гвианы. Однако после этого телескоп должен был бы проехать 90 километров по зыбким песчаным дорогам. Более того, мосты на этой дороге не рассчитаны на груз весом 6,2 тонны — и это без транспорта, который должен его везти.

Поэтому в агентстве приняли решение везти телескоп по воде. Для этого инженеры NASA создали специальный контейнер, который будет гасить удары волн по судну. Также внутри него будет поддерживаться нужная температура и уровень влажности, чтобы чувствительное и хрупкое оборудование оставалось сухим.

Фото: NASA

Этот способ кажется оптимальным еще и потому, что космодром Кулу находится прямо возле океана, а потому телескоп не придется перевозить на грузовиках через пустыни. Там его выгрузят на берег, а затем подвезут к стартовой площадке на специально созданном для этой цели транспорте.

Однако путешествие по воде может стать источником других проблем — точнее, их могут создать люди. Пока что инженеры не спешат называть точную дату и курс рейса — это вынужденная мера предосторожности, ведь курс корабля будет проходить через места, в которых орудуют пираты. Они вполне могут заинтересоваться лакомой добычей на борту, которая стоит более $10 млрд.

Менеджер NASA Майк Войтон рассказал в комментариях для Inverse, что агентство вело переговоры с Транспортным командованием армии США, чтобы проконсультироваться по поводу того, как именно стоит везти телескоп и нужно ли для этого вооруженное сопровождение. Учитывая, что на подготовку телескопа к работе необходимо приблизительно 55 дней, существует вероятность, что он уже проплывает где-то недалеко от Панамского канала.

Какие еще препятствия есть у миссии?

Саму миссию по запуску телескопа переносили уже неоднократно — и важно понимать, что это может произойти вновь как из-за проблем с телескопом после перевозки, так и по независящим от NASA обстоятельствам. Дело в том, что на космодроме Куру есть только один модуль, который позволяет запускать ракеты Ариана. Параллельно с миссией по запуску телескопа там будут проходить испытания ракеты нового поколения — Арианы-6, и любые проблемы в ее пробном запуске задержат телескоп на Земле на неопределенное время.

Однако успешный запуск телескопа в космос — это еще не все. Аппарат должен будет раскрыть все свои антенны и солнечные батареи, после чего ему потребуется еще неделя, чтобы достичь второй точки Лагранжа. Там телескоп перейдет в свое рабочее состояние, развернув зеркало и солнечный щит. Инженеры сравнивают этот процесс с разворачиванием парусов на старых деревянных кораблях из-за большого количества тросов и шкивов во многих конструкциях телескопа.

Если у команды все-таки получится запустить телескоп, он обеспечит научными данными тысячи исследователей по всему миру. Многие ученые работают над телескопом на протяжении всей своей карьеры — например, астроном Марк МакКогриан участвует в проекте уже 23 года. Он сравнивает весь процесс с наблюдением за тем, как растут его дети, а потому следующие несколько месяцев будут едва ли не самыми важными в жизни как для него, так и для тех, кто приложил свою руку к разработке телескопа.

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