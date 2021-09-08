Дальше действовать будем мы 1 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

8.09.2021, 10:15

2,536

Фото: ТАСС

Главное — грамотно подготовиться.

Август прошлого года показал, что мы самостоятельные, что мы можем решать за себя. Что у нас достаточно сил чтобы постоять не только за себя, но и за товарища. Повторить это нам ничего не стоит.

Оставшись дома, когда начнется стачка, мы даем шанс на перемены не только себе, но и остальным. Главное — грамотно подготовиться.

Подготовить продукты, подготовить себя и родных. Решить, где вы проведете это время.

Мы это сможем.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.