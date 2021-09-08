Дальше действовать будем мы

Дальше действовать будем мы1
- Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
- 8.09.2021, 10:15
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Главное — грамотно подготовиться.
Август прошлого года показал, что мы самостоятельные, что мы можем решать за себя. Что у нас достаточно сил чтобы постоять не только за себя, но и за товарища. Повторить это нам ничего не стоит.
Оставшись дома, когда начнется стачка, мы даем шанс на перемены не только себе, но и остальным. Главное — грамотно подготовиться.
Подготовить продукты, подготовить себя и родных. Решить, где вы проведете это время.
Мы это сможем.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)