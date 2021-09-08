закрыть
8 сентября 2021, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дальше действовать будем мы

1
  • Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
  • 8.09.2021, 10:15
  • 2,536
Дальше действовать будем мы
Фото: ТАСС

Главное — грамотно подготовиться.

Август прошлого года показал, что мы самостоятельные, что мы можем решать за себя. Что у нас достаточно сил чтобы постоять не только за себя, но и за товарища. Повторить это нам ничего не стоит.

Оставшись дома, когда начнется стачка, мы даем шанс на перемены не только себе, но и остальным. Главное — грамотно подготовиться.

Подготовить продукты, подготовить себя и родных. Решить, где вы проведете это время.

Мы это сможем.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»