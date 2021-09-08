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В Бразилии обнаружили кости нового вида динозавров

  • 8.09.2021, 17:37
В Бразилии обнаружили кости нового вида динозавров
иллюстрационное Фото

Динозавр жил в засушливой полупустынной местности.

Палеонтологи в Бразилии нашли фрагменты окаменелостей нового вида хищных динозавров-теропод, которые жили на Земле в меловой период, пишет «Новое время».

Недавно обнаруженный динозавр, которого назвали Kurupi itaata, жил на территории нынешней юго-восточной Бразилии около 70 млн лет назад.

Палеонтологи исследовали три хвостовых позвонка и частичный тазовый пояс Kurupi itaata. Они обнаружили, что древний зверь был около 5 м в длину и имел жесткий хвост. Он был хорошо приспособлен для бега, о чем свидетельствуют места прикрепления мускулов и анатомия костей.

Динозавр жил в засушливой полупустынной местности.

«Этот новый таксон имеет общие с другими южноамериканскими видами слитые седалищные кости и хвостовые позвонки с длинными поперечными отростками с веерообразными дистальными концами», — отметили палеонтологи.

Родовое название Курупи принадлежит персонажу мифологии местных индейцев гуарани — богу плодородия и сексуальности. Такое игривое название было выбрано палеонтологами потому, что окаменелости ящера были найдены в районе отеля, предназначенного для «кратковременных встреч».

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