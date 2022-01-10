Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения 10.01.2022, 10:40

На месте инцидента уже ведутся ремонтно-восстановительные работы.

На северо-западе Китая после землетрясения обрушилась часть Великой стены.

Об этом сообщает Global Times (перевод - «Униан»).

Как сообщается, двухметровый участок Великой Китайской стены, построенный во времена династии Мин (1368-1644 годов), рухнул после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего на глубине 10 километров.

По данным издания, после сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. На месте инцидента установлена первичная защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщается, землетрясение произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили ранения.

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