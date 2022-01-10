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«На днях заплатил налоги с ИП и теперь не буду спать спокойно»

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  • 10.01.2022, 14:05
  • 5,708
«На днях заплатил налоги с ИП и теперь не буду спать спокойно»

Предприниматель обратился к коллегам.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал письмо читателя:

- На днях посчитал и заплатил налоги с ИП. Теперь не буду спать спокойно. Ибо вынужденно оплатил «дубинаторы» и прочую ерунду.

Кроме того, лукашисты на 2022-ой год подготовили для тех, кто «на упрощенке» «прекрасные» изменения. Которые позволят доить нас еще лучше и платить зарплаты силовикам еще больше.

Что, дорогие мои коллеги-предприниматели, ведь 16% вместо 5% платить гораздо правильнее?

Думайте, коллеги, крепко думайте. Очевидно, что пора всерьез рассмотреть этот вопрос. Иначе придется закрываться и собирать чемоданы.

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