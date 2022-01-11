Урожай зерна в России оказался худшим за три года 11.01.2022, 13:43

1,134

Засухи, гибель озимых и дефицит рабочих-мигрантов ударили по российским аграриям.

По итогам 2021 года в РФ было собрано 120,7 млн тонн зерна - на 9,6%, чем в 2020-м, следует из статистики Росстата, сообщает finanz.ru.

Сбор зерновых оказался на 3-летнем минимуме и не дотянул почти 15 млн тонн до результата предыдущего года.

Урожай пшеницы сократился на 12%, или 10 млн тонн, и составил 75,9 млн тонн, при том что Минсельхоз прогнозировал 81 млн тонн перед началом сезона.

Сбор ячменя обвалился на 14%, до 18 млн тонн. И лишь кукурузы удалось собрать на 6% больше, чем годом ранее - 14,6 млн тонн.

«Снижение объема зерновых произошло из-за гибели озимых культур вследствие засухи во многих регионах страны», - пишут аналитики ПСБ.

Минсельхоз США прогнозировал сбор в России 85 млн тонн пшеницы, но в августе резко понизил оценку - до 72,5 млн тонн, после того как неблагоприятные погодные условия ударили по таким крупным регионам-производителям, как Татарстан, Башкортостан и Оренбург. Урожайность собранной пшеницы в ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%.

Впрочем, проблемы с урожаем испытали в 2021 году большинство крупнейших стран-экспортеров, включая Канаду, Бразилию и США, где, по оценке Минсельхоза, сбор пшеницы должен был стать минимальным за последние 19 лет.

Дефицит поставок, наложившийся на рост спроса и рекордные закупки Китаем в государственный продовольственный резерв, взвинтили среднюю цену пшеницы на мировых рынках на 31% за год, согласно оценке ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).

Совокупный индекс цен на продовольствие от ФАО, учитывающий цены на 95 основных продуктов питания, прибавил 23% по итогам прошлого года и переписал максимум за 10 лет.

«Не очень хороший урожай» сулит России повторение ситуации резкого роста цен на продовольствие в 2022 году, предупреждал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По итогам прошлого года, согласно Росстату, продовольственная инфляция стала рекордной за 6 лет (10,6%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».