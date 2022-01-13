KFC грозит бойкот в Китае из-за очень успешной рекламной акции 5 13.01.2022, 10:42

6,058

фото: reuters

В чем причина?

Популярная в Китае акция фастфуд-сети KFC совместно с производителем игрушек Pop Mart привела к тому, что некоторые люди покупают чрезмерное количество еды и выбрасывают ее, заявили в Китайской ассоциации потребителей (CCA).

Американская сеть KFC на прошлой неделе запустила в Китае рекламную акцию совместно с китайским производителем игрушек Pop Mart, в рамках которой покупатели получают куклы Dimoo при покупке определенных наборов еды, пишет BBC.

Компания Pop Mart известна своими таинственными коробочками — покупатели не знают, какая именно кукла им попадется.

В Китайской ассоциации потребителей раскритиковали кампанию, заявив, что KFC «использует продажи таинственных коробочек, количество которых ограничено, чтобы побудить потребителей к иррациональным и чрезмерным покупкам наборов для еды», что противоречит общественным нормам и духу закона.

В CCA отметили, что один покупатель потратил 10,5 тыс. юаней ($1,6 тыс.) на покупку более 100 наборов еды за один раз, чтобы получить игрушки. Часть желающих получить популярные куклы платили другим людям за покупку наборов еды для них или просто выбрасывали ее, говорится в заявлении. В CCA призвали бойкотировать акцию KFC.

KFC запустила очень популярную акцию на прошлой неделе, чтобы отпраздновать 35-летие открытия своего первого заведения в Китае.

В 2020 году власти Китая начали масштабную кампанию против выбрасывания продуктов по инициативе президента Си Цзиньпина, который назвал количество выбрасываемой еды «шокирующим и тревожным».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».