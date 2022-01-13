Александр Невзоров: Где работает Лукашенко? 13.01.2022, 21:43

4,332

Что за странное хобби у него?

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» поразмышлял о работе Лукашенко. Поводом послужил главный лозунг диктатора, размещенный на его худи.

– «Раздевайся и работай!» – это тяжелый международный лозунг угнетенных проституток. Но в Минске в главном магазине страны, где продается мерч диктатора – футболки, майки, подгузники, слюнявчики с его выражениями – появилось худи именно с этой надписью: «Раздевайся и работай!». Можете сейчас открыть интернет – вы все это увидите. Более того, выяснилось, что это главный по жизни лозунг Александра Григорьевича Лукашенко, его жизненное кредо. И он сам на публике появился в худи именно с такой надписью: «Раздевайся и работай!» Возникает вопрос: где работает Лукашенко? И чем он работает. Что за странное хобби у него? Становится понятно, почему он так долго ерзает на госсоветах, прежде чем найти удобную позу. Но даже если все дальнобойщики, которые прут через Беларусь, являются слепыми, а фуры находят дорогу с помощью белой трости сами, то дальнобойщики все-таки в состоянии у той девчонки, которая залезла к ним в кабину, нащупать лысину и усы.

То есть ситуация с «Раздевайся и работай!» абсолютно загадочна. Понятно, что финансовые дела Беларуси ужасны, и что Лукашенко таким образом пытается пополнять казну. Но это тогда должно было быть тайной. Либо Лукашенко, в принципе, я думаю, не очень умеет читать. А свои безумные высказывания он забывает. В общем, мысль очень игривая и надпись тоже. Он и так воображает себя белорусской Жанной д’Арк, бегает с автоматом, со знаменем ночью по дворцу. И вообще эти забавы с дальнобойщиками могут закончиться очень плохо, потому что он рано или поздно выйдет поучаствовать на конкурсе «Краса Беларуси».

Не случайно, когда он встречается с Путиным, ФСО держит наготове экипаж срочной психологической помощи, потому что если Путин дает Лукашенко не 150 миллионов долларов, а, например, 100, то Лукашенко начинает грызть ковер, кататься, выть, портить мебель в путинских дворцах. Это все действует Владимиру Владимировичу на нервы. А еще Лукашенко на себе начинает рвать волосы, и тогда ему дают еще 50 миллионов.

То есть мы понимаем, что, судя по этой надписи, да и по всем остальным приметам, это интеллектуально не вполне полноценный человек. Сейчас прибавился еще и Токаев с его 40 легионами международных террористов, пианистов. Но понятно, что интеллектуалы еще те, но куда ни ткнешь, на кого ни посмотришь, конечно, не всем удается добраться до тех интеллектуальных высот, как Эмомали Рахмону.

Понимаешь, там не только Лукашенко живет в разлуке с собственным мозгом. Потому что очень веселый диктатор туркменский. Он сейчас собрался гасить газовый кратер. Это известное место дьявола в пустыне, где горит подземный газ. Это 60 метров. Невероятной красоты зрелище. Но у него есть возражение, когда ему говорят, что это будет очень дорого и почти невозможно, он сообщил, что он уже договорился со всеми пожарными экипажами всех машин страны. Они съедутся в какую-то минуту и одновременно заполнят эту чашу пеной.

Надо понимать, что все они, конечно, бывшие партийный бонзы. И в СССР не было принято мучить партийную номенклатуру лишними премудростями. Например, для первого секретаря обкома вполне было достаточно знания трех основных букв русского алфавита: У, Х и Й. А знание 5 букв сразу выводило секретаря горкома или обкома в эрудиты по меньшей мере,- заключил Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».