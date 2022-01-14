Лукашенковских оккупантов вывезли из Казахстана

Лукашенковских оккупантов вывезли из Казахстана10
- 14.01.2022, 8:13
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Назад они вернулось на 10 самолетах РФ.
Белорусские подразделения из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, вылетели из республики в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.
Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.
"Десять самолетов с военными ОДКБ из Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область", - говорится в сообщении военного ведомства.
13 января 2022 года начался постепенный вывод контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.