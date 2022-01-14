Лукашенковских оккупантов вывезли из Казахстана 10 14.01.2022, 8:13

7,014

Назад они вернулось на 10 самолетах РФ.

Белорусские подразделения из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, вылетели из республики в Минскую область на 10 самолетах ВКС России.

Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

"Десять самолетов с военными ОДКБ из Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область", - говорится в сообщении военного ведомства.

13 января 2022 года начался постепенный вывод контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».