Зачем Скабеевой молоток Столтенберга? Игорь Яковенко

14.01.2022, 10:24

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Игорь Яковенко

фото: RFL/RL

В российском телевизоре вместо серьезного разговора предпочитают кривляться и строить рожи.

Вчера было 13 января. В этот день 512 лет назад, 13 января 1510 года в Пскове по указанию великого князя Московского Василия III был снят вечевой колокол. Это был конец Псковской республики.

319 лет назад в этот день, 13 января 1703 года в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета; сегодня в этот день российский официоз отмечает День российской печати. Петр учредил "Ведомости" как пропагандистский листок для поднятия духа в войсках во время Северной войны. Был заложен противоестественный фундамент государственной природа российской прессы который сохраняется до сих пор и кардинально отличает российские гос. СМИ от европейских и американских, которые выросли из потребностей общества узнавать новости экономики и политики.

69 лет назад 13 января 1953 года в Советском Союзе начались аресты по так называемому "делу врачей". Дело врачей - сфабрикованное уголовное дело против группы видных советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров.

Вот так, на примере всего одного дня в истории нашей страны можно проследить как складывалось наше государство. Через уничтожение средневековой демократии – вечевой республики, в устройство которой были встроены пусть архаичные, но работающие позиционные конфликты, которые препятствовали созданию авторитаризма. Через формирование государственной модели прессы, обреченной стать инструментов пропаганды и информационной войны. Через государственный террор и ксенофобию, которые в разных формах сопровождали российское государство во все времена.

И вот сегодня это государство пытается противостоять всему цивилизованному миру. Пытается запретить странам этого мира строить свою коллективную оборону. Россия предъявила НАТО ультиматум, а точнее потребовала подписать акт о собственной капитуляции. Вчера, 12.01 в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось первое более чем за два года заседание совета Россия-НАТО. Заседание длилось четыре часа, после чего к прессе вышел один из руководителей российской делегации замглавы российского МИДа Грушко и объявил:

"На сегодняшний день у нас нет объединяющей позитивной повестки дня, нет вообще".

Грушко был абсолютно прав. Потому что не было и не могло быть объединяющей повестки дня у московского князя Василия III, строившего авторитарное государство и псковской вечевой республикой. Потому что не может быть единого информационного пространство, объединяющего контору Маргариты Симоньян со свободными независимыми СМИ. Потому что не может быть общей повестки у палачей и их жертв, у агрессора и жертвы агрессии.

Российская делегация ехала на разговор с НАТО заявляя, что "мы заставим НАТО принять наши предложения".

Российская делегация проведя четырехчасовой разговор с НАТО уезжает из штаб-квартиры альянса с требованием чтобы "руководство НАТО объяснило, почему они не приняли наших предложений". Вот эти люди, в должностях заместителей министров иностранных дел и обороны, - они, действительно не понимают, что выглядят как полные идиоты?

По итогам двух раундов обсуждения российского протокола о капитуляции США и НАТО можно подвести предварительные итоги. Очевидно, что помимо того, что российская дипломатия публично села в лужу, предварительно напялив на себя шутовской колпак, эта изумительная инициатива, сопряженная с громыханием железяками у границ Украины уже привела к прямо противоположным результатам.

Во-первых, впервые на государственном уровне стали обсуждать о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Это пока только разговоры, но не исключено, что путинская Россия, потребовав нерасширения НАТО получит вступление в НАТО новых членов.

Во-вторых, во время саммита Россия-НАТО Эстония, Латвия и Литва попросили руководство НАТО увеличить военное присутствие альянса в Балтии. Это должно стать сдерживающим фактором для России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В ответ на требование к НАТО съежится до 1997 года, Россия получит еще большую военную поддержку стран, вступивших в НАТО после 1997 года.

После 1997 года в НАТО вступили 14 стран: 3 страны Балтии и практически все страны Варшавского договора. Вступили добровольно, я бы сказал, дружно побежали. В российском официальном публичном пространстве начисто отсутствуют какие-либо попытки проанализировать, почему вчерашние формальные союзники опрометью бросились подальше от России под зонтик НАТО. Вместо этого в российском телевизоре вместо серьезного разговора предпочитают кривляться и строить дурацкие рожи.

В программе "60 минут" от 12.01.2022 ведущая Ольга Скабеева обсуждая саммит "Россия-НАТО" постоянно требовала забрать у Столтенберга судейский молоток и периодически вскрикивала:

"Что такое НАТО – оно нам зачем?"

Столь же клоунскими были обсуждения мер, которые Россия предпримет в ответ на отказ НАТО и США подписать акт о капитуляции. Самая ужасная кара – идея немедленно признать "ЛДНР" напомнила известную угрозу назло маме отморозить уши.

Такой же клоунадой сопровождалось обсуждение санкций, которые Конгресс США приготовил для России в случае вторжения в Украину. Скабеева и ее "эксперты" весело смеялись над тем, что США не будут продавать России посудомоечные машины, то ли не понимая, то ли прикидываясь, что не понимают, что в случае применения этих санкций программа "60 минут" а заодно и все остальное российское информационное дерьмо не сможет выходить, поскольку все благодаря чему они отравляют сознание россиян – это американские технологии и программные продукты. Не говоря уже об угрозе отключения от SWIFT, которое просто разрушит российскую финансовую систему…

Одновременно с фиаско на западе, Кремль получил неожиданный сюрприз на востоке.

Зачем Токаев назначил министром русофоба Умарова.

У слов "русофоб", "русофобия" плохая репутация с нелегкой руки академика Шафаревича, написавшего поганенькую книжку с таким названием. Но тем не менее русофобия как проявление неприязненного отношения именно к русским, а не к режиму, существует. И вновь назначенный министр информации Казахстана Аскар Умаров типичный русофоб, что подтверждается его многочисленными высказываниями.

Это назначение в России рассматривается как открытая пощечина России и лично Путину. Помимо бурного возмущения всевозможной "патриотической" общественности в диапазоне от Маргариты Симоньян до Сергея Маркова, свою реакцию обозначили и должностные лица. В частности глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил:

"Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром".

Россельхознадзор с 12 января ввел запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ящура. Можно, конечно, считать это совпадением, но в соцсетях уже появились комментарии, что под псевдонимом "ящур" Россельхознадзор имеет в виду президента Токаева и министра Умарова.

Президента Казахстана Токаева сложно заподозрить в легкомыслии. Вопрос: зачем он сознательно сделал то, что воспринимается как "плевок на ботинок Путину". Цель очевидна: Токаев хочет отодвинуться подальше от России. Вырыть между Россией и Казахстаном ров. И этого же сегодня хотят все соседи России, как на западе, так и на востоке и на юге. Таков результат многовекового движения по колее, утоптанной Александром Невским, Василием Третьим, Иваном Грозным, Сталиным и вот теперь Путиным…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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