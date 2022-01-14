закрыть
14 января 2022, пятница, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГАИ за баснословные деньги хочет продать «убитые» авто

  • 14.01.2022, 11:30
  • 1,202
ГАИ за баснословные деньги хочет продать «убитые» авто

У режима уже настолько плохо идут дела?

На днях были выставлены на продажу два автомобиля «Крайслер 300» из гаража ГАИ . Оба находятся в Могилеве и имеют износ 90%. Один в удручающем техническом состоянии, тем не менее цена не малая, пишет телеграм-канал БОР.

За Chrysler 300С, выпущенный в 2005 году, с пробегом 433 384 км хотят выручить 14 000 рублей (5450 долларов).

За Chrysler 300С на год моложе (2006 г.в.) с пробегом 479 320 км хотят получить 11 000 рублей (примерно 4320 долларов), хотя, как видно на фото, авто находится в ужасном техническом состоянии.

Для сравнения (последние фото) в той же могилевской области на продаже «Крайслер», того же 2005 года в намного лучшем состоянии за 7000.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников