ГАИ за баснословные деньги хочет продать «убитые» авто 14.01.2022, 11:30

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У режима уже настолько плохо идут дела?

На днях были выставлены на продажу два автомобиля «Крайслер 300» из гаража ГАИ . Оба находятся в Могилеве и имеют износ 90%. Один в удручающем техническом состоянии, тем не менее цена не малая, пишет телеграм-канал БОР.

За Chrysler 300С, выпущенный в 2005 году, с пробегом 433 384 км хотят выручить 14 000 рублей (5450 долларов).

За Chrysler 300С на год моложе (2006 г.в.) с пробегом 479 320 км хотят получить 11 000 рублей (примерно 4320 долларов), хотя, как видно на фото, авто находится в ужасном техническом состоянии.

Для сравнения (последние фото) в той же могилевской области на продаже «Крайслер», того же 2005 года в намного лучшем состоянии за 7000.

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