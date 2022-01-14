Недалеко от Берлина нашли золото кельтов 14.01.2022, 12:05

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Монеты были отчеканены более 2000 лет назад.

Археолог-любитель обнаружил древний тайник с кельтскими монетами, «цена которых, должно быть, была огромной» в Бранденбурге, земле на северо-востоке Германии, пишет «Новое время».

41 золотая монета была отчеканена более 2000 лет назад и является первым известным кельтским золотым сокровищем в Бранденбурге, заявила министр культуры Бранденбурга Манья Шюле.

Эти необычные монеты изогнуты, эта особенность послужила источником немецкого названия «regenbogenschüsselchen», что переводится как «радужные кубки». Подобно легенде о том, что на конце радуги есть горшок с золотом, «по народному поверью, радужные кубки были найдены там, где радуга касалась земли», — сказал Марьянко Пилекич, нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета замка Фриденштайн в Германии, изучавший клад.

Еще одна легенда заключается в том, что радужные кубки «падали прямо с неба и считались талисманами на удачу и предметами с лечебным эффектом», добавил Пилекич. Вполне вероятно, что крестьяне часто находили древние золотые монеты на своих полях после дождя, «очищенные от грязи и сияющие», сказал он.

Клад был обнаружен Вольфгангом Херктом, археологом-добровольцем из Бранденбургского государственного управления наследием (BLDAM) недалеко от деревни Байц. После того, как Херкт получил разрешение землевладельца на обыск местной фермы, он заметил что-то золотое и блестящее.

«Это напомнило ему крышку маленькой бутылки из-под ликера. Однако это была кельтская золотая монета», — сказал Пилекич.

Найдя еще 10 монет, Херкт сообщил об открытии BLDAM, и профессиональные археологи довели общее количество монет в кладе до 41.

«Это исключительная находка, которую вы, вероятно, делаете только один раз в жизни», — сказал Херкт.

Сравнив вес и размер монет с другими монетами древних радужных кубков, Пилекич смог датировать чеканку клада между 125 и 30 годами до нашей эры, в конце железного века. В то время кельты археологической культуры Ла Тена занимали регионы, которые сейчас являются Англией, Францией, Бельгией, Швейцарией, Австрией, Южной Германией и Чехией. Однако на территории нынешней земли Бранденбург кельты не жили, поэтому открытие предполагает, что в Европе железного века были обширные торговые сети.

Из 41 золотой монеты 19 представляют собой монеты, известные как статеры, которые имеют диаметр 2 см и средний вес 7,3 грамма, а 22 представляют собой статеры ¼, которые имеют меньший диаметр 1,4 см и средний вес 1,8 г.

По словам Пилекича, поскольку монеты в тайнике одинаковы, вполне вероятно, что весь клад был сделан сразу. Однако остается загадкой, почему эта коллекция оказалась в Бранденбурге.

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