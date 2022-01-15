Экономист: Все закончится, как во времена Петра Прокоповича 1 15.01.2022, 8:12

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О причинах роста цен и прогнозе на наступивший год.

По данным Белстата, годовая инфляция в 2021-м составила 9,97%. Это антирекорд последних пяти лет: в 2016-м инфляция достигла 10,6%. Напомним, что в течение 2021-го Нацбанк несколько раз менял прогноз по инфляции — с первоначальных 5% — до 9%.

В комментарии «Филину» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин назвал основные причины роста инфляции и рассказал, как может развиваться ситуация вокруг цен в этом году.

— Одна из основных причин — так называемая импортированная инфляция. Это когда какие-то промежуточные и импортные товары дорожают, увеличивая инфляцию внутри страны, — отметил эксперт. — Напомню, что Беларусь — страна с очень большой долей импорта, у нас открытая экономика. Мы импортируем огромное количество энергоресурсов, металлы для работы промышленности — производства машин и станков, в том числе. Также мы много импортируем для потребительских целей. Таким образом, один из факторов — рост мировых цен.

По словам Владимира Ковалкина, в начале 2021-го правительство радовалось росту цен, способствовавшему росту экспорта:

— Теперь же оказалось, что по ценам растет не только экспорт, но и импорт. Соответственно, инфляция внутри страны также разгоняется.

Еще одним фактором, вызвавшим рост цен, стали проблемы в сельском хозяйстве, добавил собеседник «Филина». Неурожай, в том числе и традиционных для Беларуси культур, привел к замедлению роста ВВП.

— Если брать продукты, общественное питание, то здесь цены выросли гораздо больше, чем показывает в среднем Белстат. Здесь рост составил 16-20%. Сильно подорожали табачные изделия. Выросло в цене топливо, ритуальные услуги. На 15% подорожали лекарства. По сути, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, сильно подорожало: еда, включая овощи и фрукты, лекарства, сигареты. В том числе и производимое в Беларуси — в связи с неурожаем.

Он продолжает, что рост денежной массы хоть и не сыграл решающую роль, все же внес свою лепту.

Удержать цены и увеличить ВВП одновременно не получиться

По словам эксперта, у властей есть ресурсы для того, чтобы как минимум не допустить дальнейшего роста цен. Но при этом придется делать выбор:

— Одновременно достигать низкой инфляции и роста ВВП невозможно. Будет что-то одно из этих двух показателей. Для наращивания ВВП нужно увеличивать инвестиции, в том числе государственные, надо увеличивать зарплаты, надо оживлять спрос. Это, соответственно, печатание необеспеченных денег. И, как обратная сторона этого, рост инфляции.

Таргетирование инфляции будет означать выход в ноль или даже минус роста ВВП, что негативно отразится на зарплатах.

— Кроме того, у нас индекс потребительских цен (инфляция) составил 10% по Белстату. А если учесть еще и индекс-дефлятор, который включает вообще все товары, включая промышленные, то он у нас перевалил за 15%. Очевидно, что инфляция будет догонять индекс-дефлятор. У нас на этого год кроме инфляционных ожиданий населения заложен потенциал для роста инфляции, чтобы догнать индекс-дефлятор, — говорит экономист.

По мнению собеседника, в этом году не стоит ожидать низкой инфляции. Разве что, если Нацбанк не получит задание любой ценой удерживать рост цен.

Что будет с зарплатами

Владимир Ковалкин не исключает, что зарплаты в этом году могут вырасти. Но будут расти и цены. В итоге, одно будет съедать другое.

— Возможно, будет период некоторого опережения роста зарплат. Но если делать ставку на рост ВВП такими административными мерами, все это закончится, как заканчивалось во времена Петра Прокоповича. Накопятся дисбалансы, в том числе и во внешней торговле, и случится девальвация. В данном случае, нужно смотреть за внешнеторговым сальдо. Но если будут разгонять экономический рост ничем не обеспеченными деньгами, это прямая дорога к падению курса рубля и высокой инфляции, — подытожил эксперт.

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