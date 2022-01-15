закрыть
15 января 2022, суббота, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист: Все закончится, как во времена Петра Прокоповича

1
  • 15.01.2022, 8:12
  • 10,722
Экономист: Все закончится, как во времена Петра Прокоповича

О причинах роста цен и прогнозе на наступивший год.

По данным Белстата, годовая инфляция в 2021-м составила 9,97%. Это антирекорд последних пяти лет: в 2016-м инфляция достигла 10,6%. Напомним, что в течение 2021-го Нацбанк несколько раз менял прогноз по инфляции — с первоначальных 5% — до 9%.

В комментарии «Филину» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин назвал основные причины роста инфляции и рассказал, как может развиваться ситуация вокруг цен в этом году.

— Одна из основных причин — так называемая импортированная инфляция. Это когда какие-то промежуточные и импортные товары дорожают, увеличивая инфляцию внутри страны, — отметил эксперт. — Напомню, что Беларусь — страна с очень большой долей импорта, у нас открытая экономика. Мы импортируем огромное количество энергоресурсов, металлы для работы промышленности — производства машин и станков, в том числе. Также мы много импортируем для потребительских целей. Таким образом, один из факторов — рост мировых цен.

По словам Владимира Ковалкина, в начале 2021-го правительство радовалось росту цен, способствовавшему росту экспорта:

— Теперь же оказалось, что по ценам растет не только экспорт, но и импорт. Соответственно, инфляция внутри страны также разгоняется.

Еще одним фактором, вызвавшим рост цен, стали проблемы в сельском хозяйстве, добавил собеседник «Филина». Неурожай, в том числе и традиционных для Беларуси культур, привел к замедлению роста ВВП.

— Если брать продукты, общественное питание, то здесь цены выросли гораздо больше, чем показывает в среднем Белстат. Здесь рост составил 16-20%. Сильно подорожали табачные изделия. Выросло в цене топливо, ритуальные услуги. На 15% подорожали лекарства. По сути, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, сильно подорожало: еда, включая овощи и фрукты, лекарства, сигареты. В том числе и производимое в Беларуси — в связи с неурожаем.

Он продолжает, что рост денежной массы хоть и не сыграл решающую роль, все же внес свою лепту.

Удержать цены и увеличить ВВП одновременно не получиться

По словам эксперта, у властей есть ресурсы для того, чтобы как минимум не допустить дальнейшего роста цен. Но при этом придется делать выбор:

— Одновременно достигать низкой инфляции и роста ВВП невозможно. Будет что-то одно из этих двух показателей. Для наращивания ВВП нужно увеличивать инвестиции, в том числе государственные, надо увеличивать зарплаты, надо оживлять спрос. Это, соответственно, печатание необеспеченных денег. И, как обратная сторона этого, рост инфляции.

Таргетирование инфляции будет означать выход в ноль или даже минус роста ВВП, что негативно отразится на зарплатах.

— Кроме того, у нас индекс потребительских цен (инфляция) составил 10% по Белстату. А если учесть еще и индекс-дефлятор, который включает вообще все товары, включая промышленные, то он у нас перевалил за 15%. Очевидно, что инфляция будет догонять индекс-дефлятор. У нас на этого год кроме инфляционных ожиданий населения заложен потенциал для роста инфляции, чтобы догнать индекс-дефлятор, — говорит экономист.

По мнению собеседника, в этом году не стоит ожидать низкой инфляции. Разве что, если Нацбанк не получит задание любой ценой удерживать рост цен.

Что будет с зарплатами

Владимир Ковалкин не исключает, что зарплаты в этом году могут вырасти. Но будут расти и цены. В итоге, одно будет съедать другое.

— Возможно, будет период некоторого опережения роста зарплат. Но если делать ставку на рост ВВП такими административными мерами, все это закончится, как заканчивалось во времена Петра Прокоповича. Накопятся дисбалансы, в том числе и во внешней торговле, и случится девальвация. В данном случае, нужно смотреть за внешнеторговым сальдо. Но если будут разгонять экономический рост ничем не обеспеченными деньгами, это прямая дорога к падению курса рубля и высокой инфляции, — подытожил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников