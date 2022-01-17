В Минске по пять дней стоят на улице в очереди за дешевыми квартирами 15 17.01.2022, 11:34

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В очередях даже ночуют.

В столицу опять вернулись очереди за квартирами.

На этот раз в центре внимания оказался каркасный дом на Жуковского, который строит «Минский домостроительный комбинат». На прошлой неделе застройщик предложил всем желающим (в том числе и нуждающимся, независимо от даты постановки на учет) поучаствовать в строительстве 200 квартир. Озвученная стоимость «квадрата» (1983 рубля — для очередников без направлений) ожидаемо привела к ажиотажу. Еще на прошлой неделе под дверьми «МДК» образовалась очередь. Потенциальные дольщики вели списки и осуществляли ночное дежурство. Сегодня утром в ведомстве начали прием заявлений. Realt.by посмотрел, как он проходит.

Утро возле здания по адресу Пономаренко, 43 проходит нервно. В ожидании начала работы строительной организации у входа собрались около сотни человек. Некоторые из них провели тут ночь. Благо, в последние дни немного потеплело.

Говорят, что во вторник (день выхода декларации) в очереди уже было около 50 человек, в среду список достиг 220 человек, в четверг перешагнул за 260, а за выходные преодолел планку в 350 человек. Это при том, что очередникам без направлений и всем желающим предлагалось только 200 квартир.

Для того, чтобы упорядочить процесс, был организован чат в телеграм, переклички и круглосуточное дежурство. Люди в очереди утверждают, что все проходило спокойно, без эксцессов.

Вообще, очередь возле МДК — пример очень хорошей организации. Кажется, что случайный человек тут точно не проскочит. При нас в начало пытается пройти новенький. Ему сразу же подсказывают, как и куда можно записаться и предупреждают, что перед ним больше 350 человек. Парень в яркой жилетке просит остаться у входа первых двадцать человек.

− Попрошу, давайте отойдем. Все видят, что все честно, открыто, никто чужой не пройдет. Охрана МДК будет нам помогать. В буферной зоне остаются 20 человек.

Журналисты подошли к двум девушкам. Одна из них в пледе.

− Вы что ночевали тут?

− Да, каждый должен был отдежурить 1 или 2 раза. Мы группой были здесь этой ночью. Я в основном сидела в машине, ребята стояли возле дверей.

− Почему такой спрос именно на этот дом?

− Да, ничего лучше по цене в Минске на сегодняшний день нет! А тут и дом — не панелька, и метро рядом, и вид на «Минск Мир».

Действительно, причина возникшего ажиотажа — в приятной стоимости и том, что от очередников не требуют направлений от администрации. То есть, претендовать на квадратные метры по 1983 рубля может тот, кто встал на учет нуждающихся хоть месяц назад. Именно потому, несмотря на то, что в декларации упомянуты и все желающие (для них стоимость метра начинается от 2950 рублей), в реальности под дверями организации стоят те самые очередники без направлений.

Для них, учитывая льготную стоимость «квадрата», цены на квартиры в доме на Жуковского выглядят весьма заманчиво. К примеру, однушку (в зависимости от состава семьи) можно приобрести за $ 23−34 тысячи, двушку − за $ 40−44 тысячи. Да, дополнительно всем дольщикам придется заплатить за обязательное место в паркинге (оно стоит около $ 8 тысяч), но этот нюанс потенциальных покупателей, кажется, не пугает.

Они говорят, что мониторили ситуацию с домом на Жуковского еще со времени выхода первой декларации. Уже тогда в телеграме образовался чат, в котором было около 70 человек (сегодня в нем уже более 500 человек).

Обращаем внимание на необычные номерки.

− Да, тут организаторы постарались. Чтобы не подделали номера, у каждой десятки свой «тотем». У кого-то бегемотики, у кого-то попугайчики, у кого-то рыбки. Вообще, организация на уровне. Мы даже не волнуемся. Будут пропускать строго по одному. Даже мужу с женой нельзя. Чтобы не было никаких перекупов.

Кстати, забавный момент: рассказывают, что одним из первых записываться в список прибежал парень, который днем ранее уже подал заявление на квартиру в ЖК «Малая Родина» (на прошлой неделе у УКСа Заводского района также выстроилась очередь). Стоимость жилья на Жуковского даже с местом в паркинге показалась ему более привлекательной.

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского начали строить в 2020-м году. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Часть жилья предназначена для многодетных семей — они получили направление на строительство в администрациях своих районов и стихийная очередь их не касается.

Площади жилья в доме — стандартные: однокомнатные квартиры − от 30 до 44 «квадратов», двухкомнатные − от 52 до 57 «квадратов», трехкомнатные − от 66 до 118 «квадратов», четырехкомнатные − от 98 до 99 «квадратов». На первых этажах 2, 3 и 4-го подъездов будут расположены административные помещения.

P.S. За первый час заявления подали 10 человек.

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