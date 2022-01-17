Названы четыре версии судьбы Назарбаева 4 17.01.2022, 18:46

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Никто не видел Елбасы в последние недели.

Многие в Казахстане и во всем мире хотели бы знать, где сейчас находится экс-президент республики Нурсултан Назарбаев? Власти республики не предоставили никаких точных сведений о его местопребывании. Специальные корреспонденты "МК" побывали в родном селе Назарбаева Шамалган, где местные жители сообщили, что 2 и 3 января он приезжал туда, затем на бронированном автомобиле выехал в Кыргызстан и улетел оттуда в ОАЭ.

Первой версией является смерть экс-президента республики. Как сообщил сайт kp.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что елбасы (лидер нации) давно умер и был похоронен в тот же день по мусульманским обычаям. Политик не поверил в то, что Назарбаев стал бы прятаться. Глава ЛДПР также заподозрил, что смерть казахстанского лидера была насильственной. Эту версию опроверг экс-министр информации республики Ермухамет Ертысбаев. Он заявил, что недавно разговаривал с помощником Назарбаева и его шеф был жив и здоров.

Согласно второй версии, экс-президент укрылся в Кыргызстане. Об этом «МК» сообщили односельчане Назарбаева. Они рассказали, что он побывал в селе Шамалган 2-3 января. Оттуда на бронированном автомобиле Назарбаев отправился в Кыргызстан. К такому же выводу пришли многие Telegram-каналы. Были опубликованы фотографии документов с кыргызской таможни. Они подтверждают, что Назарбаев и его родной брат Болат выехали в соседнюю республику. Тем более что младшая дочь елбасы Алия была замужем за сыном экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдаром.

По третьей версии, Назарбаев находится в Эмиратах. Она является продолжением второй. О том, что экс-президент из Киргизии вылетит в ОАЭ, сообщали и его односельчане. К тому же его дочь Алия прокомментировал в соцсетях беспорядки, и в ее аккаунте появилось местонахождение женщины – Эмираты. После этого Алия удалил все свои страницы в соцсетях.

По четвертой, официальной версии, Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане и продолжает работать. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, Назарбаев проводит консультативные встречи и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Александр Лукашенко подтвердил, что звонил Назарбаеву и обсуждал с ним ситуацию в республике. Эту версию также поддержал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Резюмируя, можно сказать, что на самом деле никто не видел Назарбаева в последние недели. Вся информация о нем поступила от третьих лиц.

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