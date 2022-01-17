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В Витебске ликвидируют объединение больных гемофилией

  • 17.01.2022, 19:17
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В Витебске ликвидируют объединение больных гемофилией

Лукашенко наплевать на жизни белорусов.

Витебский областной суд 18 января рассмотрит дело о ликвидации областного общественного объединения больных гемофилией (несвертываемостью крови). Иск подало Главное управление юстиции облисполкома, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Объединение было создано в 1995 году. Его цель — помощь в решении проблем лечения и профилактики этого заболевания. Также организация помогала с реабилитационным и санаторно-курортным лечением, предупреждением и снижением инвалидности, получении детьми и подростками необходимого образования, трудоустройства и социально-бытового обеспечения.

Все члены Витебского областного общества больных гемофилией — инвалиды 1-2-й групп с детства по нарушению опорно-двигательного аппарата. Более 90% из них нетрудоспособны. Всего в Витебской области насчитывается около сотни таких больных.

Процесс ликвидации общественных объединений продолжается в Беларуси с июля 2021-го. Александр Лукашенко сообщил в интервью западным СМИ, что приказал «вырезать всех». Под «зачистку» попадают даже такие организации, как объединение пчеловодов и детский хоспис.

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