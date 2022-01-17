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На трассе М1 Audi влетела в отбойник и снесла серверное помещение BelToll

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  • 17.01.2022, 23:08
  • 3,024
На трассе М1 Audi влетела в отбойник и снесла серверное помещение BelToll

Фотофакт.

Легковушка ушла в неуправляемы занос в Минском районе, протаранила отбойник и врезалась в серверное помещение рамки электронного сбора платы за проезд BelToll. Об это со ссылкой на ГАИ сообщает mlyn.by.

Происшествие случилось днем 17 января на 344-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Установлено, что 31-летний водитель Audi не учел сложные погодные условия и не справился с управлением, в результате чего занесло, после чего она врезалась в отбойник и снесла серверное помещение рамки BelToll.

В аварии никто не пострадал. Известно, что на колесах автомобиля были установлены зимние шины.

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