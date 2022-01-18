США опровергли отказ от планов отключить России SWIFT 2 18.01.2022, 14:38

2,630

Ни один вариант не исключен.

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об этом заявил в понедельник ТАСС представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты «Хандельсблат» о том, что США и Евросоюз (ЕС) якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», - сказал чиновник.

Как отмечала со ссылкой на источники в правительстве ФРГ «Хандельсблат», власти США и ЕС уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины, по мнению участников этих консультаций, полное отключение РФ от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Вместо отключения SWIFT ЕС и США обсуждают санкции против крупных российских банков. При этом Германия настаивает, чтобы меры оставили возможность оплатить оплачивать импорт газа и нефти из России.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».