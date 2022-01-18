Польские пограничники: Провокацию с гербом устроили белорусские спецслужбы 7 18.01.2022, 17:05

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Видеофакт.

Польские пограничники заявляют, что их белорусские коллеги сами повредили герб на пограничном знаке. Соответствующее заявление появилось на сайте польской пограничной службы.

В нем говорится, что утром 17 января польские пограничники обратили внимание на необычное поведение белорусских коллег: "Около 9:00 белорусские солдаты сняли с одного из своих пограничных столбов щит с изображением государственного герба и отошли с ним вглубь территории Беларуси. Через несколько часов белорусы вернулись и начали фотографировать место происшествия.

Во второй половине дня белорусские пограничники сообщили полякам о повреждении герба на пограничном знаке. Польская сторона предложила провести совещание по этому вопросу, чтобы прояснить инцидент. Белорусы отказались, а вечером в СМИ из появилось сообщение, информирующее о повреждении белорусского пограничного знака польской стороной", — отмечают польские пограничники.

Поляки также обратили внимание, что белорусских государственных гербов несколько дней нет на трех других пограничных знаках на участке возле Беловежи.

Действия белорусской стороны польские пограничники характеризуют как провокацию.

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