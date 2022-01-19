«Много склеек»: в Казахстане заметили странности в видео Назарбаева 4 19.01.2022, 12:54

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Нурсултан Назарбаев

Где снимали елбасы?

В Сети заметили странности в видеообращении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который объявился впервые с конца декабря.

Дипфейк или голограмма?

Как пишет factcheck.kz, к ним поступили десятки сообщений с сомнением: «не дипфейк ли это»?

Дипфейк — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.

На сайте утверждают, что в видео все же не дипфейк. И привели такие доводы:

«В дипфейках чаще всего отсутствуют склейки, лицо только в анфас, Но на всякий случай мы проверили видео с помощью специального сервиса, анализирующего видео на использование технологий дипфейка — вероятность ничтожная».

Специалист по голограммам из компании HoloGroup Александр Якубов также не увидел и признаков голограммы в видеообращении.

Много монтажных склеек

В то же время в factcheck.kz подметили, что в видео Назарбаева очень много монтажных склеек. Это может говорить о том, что снимали не в один и не в два дубля.

«Монтаж неровный, но следов глубокой обработки или 3D-моделирования нами не обнаружено. Опять же, при моделировании можно было бы обойтись без склеек», — отметили специалисты.

Что за кабинет

Также в телеграм-канале «Милитарист» написали, что, несмотря на флаги Казахстана на фоне, «на видео послания Назарбаева народу виден не его основной кабинет откуда он вел трансляции и принимал гостей».

Но мы нашли ноябрьское обращение Назарбаева — и на нем, скорее всего, все-таки тот же самый кабинет. Разве что столбики с флагами повернуты по-другому.

Вот кабинет из обращения за 18 января:

А вот за 12 ноября:

За сентябрь также есть видео с похожего места.

Как пишут в factcheck.kz, географически это — библиотека елбасы в столице Казахстана. В Сети есть фото из этого же (или выполненного в идентичном дизайне) кабинета в Библиотеке, но только с другим столом:

«Я пенсионер»

Напомним, на Youtube-канале первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, исчезнувшего в декабре, 18 января появилось его видеообращение на казахском и русском языках. С начала протестов в стране было неизвестно, где он и что с ним.

«Я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал елбасы на видео.

И добавил: «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны».

При этом, когда все-таки записано видео — неизвестно. Но это точно произошло после протестов, так как он упоминает про них. А также говорит о слухах «о противостоянии элит в Казахстане», которые также появились после его «исчезновения». И подчеркивает «полноту власти» нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

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