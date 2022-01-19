«Много склеек»: в Казахстане заметили странности в видео Назарбаева

«Много склеек»: в Казахстане заметили странности в видео Назарбаева4
- 19.01.2022, 12:54
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Где снимали елбасы?
В Сети заметили странности в видеообращении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который объявился впервые с конца декабря.
Дипфейк или голограмма?
Как пишет factcheck.kz, к ним поступили десятки сообщений с сомнением: «не дипфейк ли это»?
Дипфейк — реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.
На сайте утверждают, что в видео все же не дипфейк. И привели такие доводы:
«В дипфейках чаще всего отсутствуют склейки, лицо только в анфас, Но на всякий случай мы проверили видео с помощью специального сервиса, анализирующего видео на использование технологий дипфейка — вероятность ничтожная».
Специалист по голограммам из компании HoloGroup Александр Якубов также не увидел и признаков голограммы в видеообращении.
Много монтажных склеек
В то же время в factcheck.kz подметили, что в видео Назарбаева очень много монтажных склеек. Это может говорить о том, что снимали не в один и не в два дубля.
«Монтаж неровный, но следов глубокой обработки или 3D-моделирования нами не обнаружено. Опять же, при моделировании можно было бы обойтись без склеек», — отметили специалисты.
Что за кабинет
Также в телеграм-канале «Милитарист» написали, что, несмотря на флаги Казахстана на фоне, «на видео послания Назарбаева народу виден не его основной кабинет откуда он вел трансляции и принимал гостей».
Но мы нашли ноябрьское обращение Назарбаева — и на нем, скорее всего, все-таки тот же самый кабинет. Разве что столбики с флагами повернуты по-другому.
Вот кабинет из обращения за 18 января:
А вот за 12 ноября:
За сентябрь также есть видео с похожего места.
Как пишут в factcheck.kz, географически это — библиотека елбасы в столице Казахстана. В Сети есть фото из этого же (или выполненного в идентичном дизайне) кабинета в Библиотеке, но только с другим столом:
«Я пенсионер»
Напомним, на Youtube-канале первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, исчезнувшего в декабре, 18 января появилось его видеообращение на казахском и русском языках. С начала протестов в стране было неизвестно, где он и что с ним.
«Я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал елбасы на видео.
И добавил: «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны».
При этом, когда все-таки записано видео — неизвестно. Но это точно произошло после протестов, так как он упоминает про них. А также говорит о слухах «о противостоянии элит в Казахстане», которые также появились после его «исчезновения». И подчеркивает «полноту власти» нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.