Ученые научились определять продолжительность жизни человека по глазам 19.01.2022, 15:47

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Биологическое старение у каждого человека происходит по-разному.

Вопрос о том, сколько человек проживет на Земле, и как скоро наступит конец его жизненного пути – интересовал ученых всегда. В одной из последних научных работ китайским ученым, похоже, удалось найти ответ на этот вопрос. Изучение разницы между биологическим возрастом сетчатки и возрастом человека помогло определить, как скоро человек покинет этот мир. Подробности материалов исследования публикует med-heal.ru со ссылкой на издание British Journal of Ophthalmology.

Ученые все больше получают данных о том, что по состоянию сети мелких сосудов сетчатки глаз можно судить о здоровье как сосудистой системы в организме, так и здоровье мозга. Несмотря на тот факт, что старение организма само по себе приближает время ухода человека из жизни, наличие «биологического старения» у каждого человека происходит по-разному, и может быть использовано при скрининге здоровья человека.

При проведении своего исследования китайские специалисты сосредоточились на изучении биологического возраста внутренней задней поверхности глаз, с дальнейшим сравнением с возрастом человека. Всего, при помощи алгоритмов глубокого обучения, были изучены данные состояния глазных яблок (более 80 165), которые были получены при обследовании добровольцев (46 969 человек), средний возраст которых составил 40-69 лет.

Сравнительный анализ фундус-изображений правых глаз, не имеющих проблем со здоровьем, показал достаточно сильную взаимосвязь между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом человека. В то же время, оценка «более старой» сетчатки по сравнению с истинным биологическим возрастом человека (от 3 до 10 лет) показала достаточно высокий риск смерти. Другим словами – при каждом увеличении разницы между возрастом сетчатки и возрастом человека на 1 год, риск смети увеличивался на 2-3% от заболеваний не связанных с болезнями сердца, сосудов и онкологии.

Аналогичные данные были получены и при исследовании и анализе взаимосвязи состояния сетчатки левого глаза. По мнению исследователей, полученные результаты могут быть использованы как индикатор текущего и будущего здоровья человека.

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