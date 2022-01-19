В кожуре цитрусовых обнаружены соединения, снижающие холестерин 19.01.2022, 16:29

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Они эффективнее целого ряда препаратов.

Для борьбы с высоким холестерином разработан ряд препаратов, эффективно снижающих его уровень. Однако эти лекарства имеют ряд побочных эффектов. В качестве альтернативы ученые из Канады предлагают использовать соединения, входящие в состав кожуры цитрусовых, которые на 40% эффективнее снижают уровень плохого холестерина, сообщает на своих страницах med-heal.ru со ссылкой на портал Daily Express.

В большинстве случаев развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы предшествует именно увеличение уровня холестерина в крови. Коварство гиперхолестеринемии заключается в длительном бессимптомном течении, в то время, как процесс скопления жировых бляшек на стенках сосудов уже набрал свои обороты.

На страницах издания Science Daily появились результаты научной работы канадских специалистов KGK Synergies, Онтарио, которые смогли выявить в кожуре цитрусовых антиоксидантные соединения, прием которых не только более эффективно борется с холестериновыми бляшками, но и помогает избежать ряда негативных побочных явлений, появляющихся при приеме статинов.

«Полиметоксилированные флавоноиды (PMF) смогли снизить на 40% эффективнее уровень вредного холестерина. Эти данные получены при проведении экспериментов с лабораторными хомяками, имевших на момент начала исследования высокие показатели холестерина. Введение в их рацион продуктов, содержащих 1% PMFпомогло снизить уровень LDL-холестерина от 32 до 40%», – поделилась автор проекта Эльжбета Куровская.

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