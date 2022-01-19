Блинкен: «Северный поток – 2» стал рычагом не только для России, но и для нас 19.01.2022, 23:14

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Госсекретарь США предложил РФ подумать об этом.

Соединенные Штаты по-прежнему считают, что российский газопровод является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью «Голосу Америки», вышедшем 19 января.

«Наша позиция в этом неизменна», – сказал Блинкен, отвечая на вопрос, готовы ли США принять завершение и запуск газопровода, если РФ отведет войска.

«Если позволим обойти Украину в транзите газа, это повлечет тяжелые экономические последствия для Украины. Вместе с тем, эта труба уже практически готова, построена. Она еще не запущена в эксплуатацию, и вопрос в том, что это такой рычаг не только для России, но и для нас. Если они надумают начать настоящую агрессию против Украины, то очень маловероятно, что пойдет какой-нибудь газ по этому газопроводу. Пусть подумают об этом», – подчеркнул он.

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