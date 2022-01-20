Сергей Мордасевич: Возможно, у Ивулина самый сильный характер во всем белфутболе 20.01.2022, 15:22

Александр Ивулин

Главный редактор спортивного издания прокомментировал незаконный приговор журналисту.

Главный редактор гандбольного издания «Быстрый центр» Сергей Мордасевич высказался о суде над журналистом Александром Ивулиным, которого осудили на 2 года колонии общего режима, сообщает by.tribuna.com.

«За маской не было видно, но Саня улыбался вчера в «аквариуме». Хотя нетрудно представить, сколько обиды, переживаний, мыслей за этими улыбками спрятано. Из той нашей сборной журфака у Ивы, безусловно, самый сильный характер. Более того, возможно, у него самый сильный характер во всем белфутболе. А характер, как мне кажется, определяет человека больше, чем талант и все остальное.

Значит и оставшийся год с лишним он выдержит и пройдет с улыбкой. Жаль только отнятых времени, возможностей, впечатлений, проектов — немалого куска жизни, которую он проживает честно и правильно...» – сказал Мордасевич.

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