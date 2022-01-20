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Лукашенко пожаловался на Путина

  • 20.01.2022, 20:20
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Лукашенко пожаловался на Путина

Диктатор упрекнул Путина, что тот не берет его в самый бедный и опасный регион России.

Александр Лукашенко упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву.

«Я часто его (президента России. — Прим.) упрекаю, мол, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: «Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть». Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — рассказал Лукашенко на встрече с тувинской делегацией.

Лукашенко встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, они обсудили экономическое сотрудничество.

Как живет столица самого бедного региона России – читайте в материале «Это Тува, братан, привыкай!».

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