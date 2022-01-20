Лукашенко назначил дату «референдума» по изменению Конституции 34 20.01.2022, 21:28

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«Референдум» пройдет 27 февраля.

«Референдум» по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Самозванец Лукашенко в четверг подписал соответствующий указ.

В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Решение, принятое на «референдуме», вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.

«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение «референдума», обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», — отмечается в сообщении.

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