Более половины нелегальных сигарет попадают в Россию из Беларуси 21.01.2022, 12:43

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Контрабандисты активно используют схему прерванного транзита.

Более 50% распространяемых в России нелегальных сигарет поставляются из Беларуси сообщает РБК со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса JTI Сергея Глушкова.

По его словам, контрабандисты активно используют схему прерванного транзита, когда сигареты белорусского происхождения, формально направляющиеся через территорию России для экспорта в третьи страны, разгружаются в России и вводятся в нелегальный оборот.

В недавнем отчете эксперты Счетной палаты также указывали о доминирующей роли Беларуси в поставках контрафактной табачной продукции. В России ставки табачного акциза на 39−50% выше, чем в других странах ЕАЭС, в частности Беларуси. Из-за большого распространения нелегальной табачной продукции бюджет России, по оценке Счетной палаты, потерял за прошедшие пять лет 295,6 млрд российских рублей (около 3,8 млрд долларов по курсу на 21 января 2022 года).

С января по ноябрь 2021 года Федеральная таможенная служба России арестовала или изъяла 17,4 млн немаркированных пачек сигарет, что почти в шесть раз больше, чем за весь 2020 год (3,1 млн пачек).

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