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В России засекретили собственников фонда, которым руководит дочь Путина

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  • 21.01.2022, 13:01
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В России засекретили собственников фонда, которым руководит дочь Путина
Катерина Тихонова

Данные об учредителях скрыли по решению государства.

Данные об учредителях фонда Катерины Тихоновой «Иннопрактика», фонда им. Ахмата Кадырова, «Фонда Сергея Ролдугина» и связанного с ним фонда «Талант и успех», а также телеканала RT удалены из Единого госреестра юрлиц РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД».

Под брендом «Иннопрактика» работает фонд «Национальное интеллектуальное развитие», которым руководит дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Сведения об учредителях фонда были удалены из реестра 15 декабря. В выписке из ЕГРЮЛ за 14 декабря единственным учредителем фонда числился МГУ им. Ломоносова, но теперь в реестре нет и этих данных. Еще раньше соучредителем числилась сама Катерина Тихонова.

Данные об учредителях оказались засекречены по решению государства. Как объяснил «ЧТД» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, согласно приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года при регистрации в налоговой некоторых видов юридических лиц, включая НКО и фонды, сведения об их учредителях теперь можно не предоставлять. Причины таких изменений в приказе не указываются.

Другим примером сокрытия данных, представляющих интерес для общества, является распространенная в России практика засекречивания отдельных собственников недвижимости, связанных с государством. В некоторых случаях, впрочем, их впоследствии рассекречивают.

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