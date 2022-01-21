В России засекретили собственников фонда, которым руководит дочь Путина 3 21.01.2022, 13:01

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Катерина Тихонова

Данные об учредителях скрыли по решению государства.

Данные об учредителях фонда Катерины Тихоновой «Иннопрактика», фонда им. Ахмата Кадырова, «Фонда Сергея Ролдугина» и связанного с ним фонда «Талант и успех», а также телеканала RT удалены из Единого госреестра юрлиц РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД».

Под брендом «Иннопрактика» работает фонд «Национальное интеллектуальное развитие», которым руководит дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Сведения об учредителях фонда были удалены из реестра 15 декабря. В выписке из ЕГРЮЛ за 14 декабря единственным учредителем фонда числился МГУ им. Ломоносова, но теперь в реестре нет и этих данных. Еще раньше соучредителем числилась сама Катерина Тихонова.

Данные об учредителях оказались засекречены по решению государства. Как объяснил «ЧТД» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, согласно приказу Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 года при регистрации в налоговой некоторых видов юридических лиц, включая НКО и фонды, сведения об их учредителях теперь можно не предоставлять. Причины таких изменений в приказе не указываются.

Другим примером сокрытия данных, представляющих интерес для общества, является распространенная в России практика засекречивания отдельных собственников недвижимости, связанных с государством. В некоторых случаях, впрочем, их впоследствии рассекречивают.

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