В работе Альфа-Банка произошел серьезный сбой 2 21.01.2022, 14:04

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В отделениях можно только обменять валюту.

У Альфа-Банка произошел серьезный технический сбой, из-за которого среди прочего недоступны переводы между счетами и онлайн-сервисы для бизнеса. При этом в отделениях банка можно только обменять наличную валюту, сообщают zerkalo.io в Альфа-Банке.

В банке уточняют, что из-за сбоев недоступны переводы в другие банки по номеру счета, переводы на счета бизнес-клиентов, мобильный банк Альфа-Бизнес Мобайл и интернет-банк Альфа-Бизнес Онлайн, а в отделениях банка можно только обменять наличную валюту.

Банк предлагает клиентам на время сбоев пользоваться мобильным банком InSync. «Он работает в штатном режиме, можно совершать операции в ЕРИП, — рассказывают в Альфа-Банке. — Также можно воспользоваться страницей переводов perevod.alfabank.by по номеру карты или телефона, в InSync также можно совершить перевод; оплатой картами, торговым и интернет-эквайрингом, терминалами Альфа-Выручка — эти сервисы также доступны».

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