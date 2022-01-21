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Путин готовит национализацию имущества в РФ?

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  • 21.01.2022, 14:24
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Путин готовит национализацию имущества в РФ?
Фото: AP

У иностранных инвесторов в России задумали конфисковать активы.

Российские власти готовятся ужесточить законодательство для иностранных инвесторов в предприятия, признанные стратегическими.

Как сообщает «Коммерсант», ФАС подготовила поправки к закону 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»), которые существенно расширят наказание за сделки, совершенные с нарушениями.

Служба предлагает закрепить в законе возможность изъятия в пользу государства акций, предоставляющих нерезиденту прямой или косвенный контроль над российским «стратегом».

Закон требует согласовывать с правительственной комиссией сделки, в результате которых иностранное лицо получает более 50% акций такой компании. Сделка, совершенная с нарушением, признается ничтожной, и тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.

Идея ФАС заключается в том, чтобы возврат был односторонним: активы у инвестора изымаются, а заплаченные деньги он обратно не получает.

Вероятно, авторы проекта исходили из того, что двусторонний возврат имущества по недействительной сделке «не создает для иноинвестора действенные стимулы руководствоваться требованиями 57-ФЗ», рассуждает руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов: инвестор, нарушая закон, практически ничем не рискует, ведь контрагент должен произвести встречный возврат.

Предложенную ФАС конструкцию эксперт называет «конфискацией». И с ним согласен партнер Forward Legal Карим Файзрахманов. «Это в чистом виде национализация», - сетует он.

Фактически государство закладывает в законодательство «крючок на случай необходимости истребовать акции в доход государства», продолжает Файзрахманов. Ждать инвестиций в экономику при таком подходе вряд ли стоит, уверен он.

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