Глава Минобороны Литвы назвал три причины, почему Вильнюс поддерживает Украину 1 21.01.2022, 14:38

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

Во-первых, это последовательная политика.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал три причины, почему Литва поддерживает Украину. В своем Facebook он написал, что это "самый часто задаваемый вопрос", сообщает liga.net.

Прежде всего, по словам министра, Литва придерживается "последовательной политики" и поддерживает стремления Украины двигаться в сторону Запада, "где меньше клептократии и коррупции, а больше возможностей и демократии".

Во-вторых, отметил глава оборонного ведомства, Литва поддерживает не только дипломатическо-политическими способами, но и стремится укрепить способность Украины защищаться от агрессора.

Он отметил, что реализация политики сдерживания и укрепление обороноспособности страны – единственный способ остановить войну, заставив агрессора оценить последствия своих возможных действий.

Третьей причиной поддержки Украины он назвал то, что "любое нормальное демократическое государство не хочет войны". Именно поэтому, сказал он, Запад пытаться вести переговоры с Россией. Однако министр предостерег: переговоры не должны привести к уступкам России за счет безопасности ее соседей. Он напомнил, что пока РФ не взяла на себя никаких обязательств и не обещает освободить оккупированные территории.

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