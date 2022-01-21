Нацбанк прогнозирует «сложные условия» для белорусской экономики на 2022 год 21.01.2022, 17:06

Санкции действуют.

Нацбанк прогнозирует, что в 2022 году белорусская экономика столкнется «со сложными внешнеэкономическими условиями». Среди них — «политизированное» санкционное давление на нашу страну. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в своем докладе на расширенном заседании, пишет zerkalo.io.

В Нацбанке среди основных рисков для экономики в 2022 году называют «сложные внешнеэкономические условия». Среди них — непростая эпидемиологическая ситуация в мире и распространение новых волн коронавируса, а также транспортные трудности из-за недостатка контейнеров и удорожания фрахта. Регулятор также видит возможные трудности для экономики в сокращении объемов производства в странах — торговых партнерах. Это может произойти на фоне неблагоприятных погодных условий и энергетического кризиса. Также негативно сказаться на ВВП Беларуси может «неоднородное восстановление экономик и сохранение все еще мягкой денежно-кредитной политики», считает регулятор.

«К сожалению, прогнозные условия нельзя назвать однозначно предопределенными. Наряду с названными рисками продолжающееся политизированное санкционное давление на нашу страну обуславливает необходимость гибкого реагирования на изменяющуюся конъюнктуру и принятие заблаговременных мер для обеспечения устойчивого функционирования белорусской экономики», — отмечает Сергей Калечиц.

При этом возможное усиление санкционного давления по белорусским предприятиям-экспортерам может ограничить их возможности по сделкам с иностранными компаниями, считает заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц. «Все это может оказать негативное влияние на деловую активность в связи с сокращением как экспорта производимой продукции, так и импорта сырья и комплектующих, — отмечает заместитель председателя правления Нацбанка. — В таких условиях финансовое состояние некоторых предприятий может ухудшиться, что может привести к осложнению самостоятельного обслуживания долговых обязательств».

По мнению Дмитрия Калечица, санкции также могут негативно сказаться на финансовой стабильности Беларуси. «Что касается перспективных рисков, то на текущий момент угрозу финансовой стабильности создают инфляционные риски, недостаточная устойчивость ресурсной базы банков, сохраняющееся санкционное давление. Осложнен доступ к внешнему финансированию, на мировых финансовых рынках ужесточаются финансовые условия вследствие инфляционных процессов», — уточняет представитель Нацбанка.

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