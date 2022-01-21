Что будет с белорусским рублем, если РФ нападет на Украину 21.01.2022, 19:10

Есть два варианта, и оба плохие.

Аналитики подсчитали, что если произойдет военная эскалация в Украине и против России введут санкции, то российский рубль упадет на 20%. Что тогда ждет белорусскую валюту? Есть два варианта, и оба плохие.

Допустим, что прогноз аналитиков «Ренессанс Капитала», приведенный выше, правдив. Экономист BEROC Лев Львовский напоминает, что наш рубль сильно зависит от российского.

«Россия для нас самый главный торговый партнер, на нее приходится 50% нашей внешней торговли. Соответственно, если курс российского рубля сильно меняется и нет каких-то отдельных факторов, действующих на Беларусь в противовес, то белорусский рубль будет следовать за ним», — говорит экономист.

Если эсклалация случится и Беларусь будет замешана в военном конфликте, то все негативные эффекты удвоятся или утроятся, считает Львовский.

«Санкции, которые затронут Россию, затронут и Беларусь. Украина как важный торговый партнер, для нас может отпасть. Это будет намного серьезнее, чем все санкции, объявленные до сих пор».

О том, что все зависит от поведения Беларуси в возможном конфликте, говорит и старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Он рассуждает о двух сценариях:

«Первой реакцией на такое развитие событий было бы то, что доллар и евро относительно белорусского рубля выросли бы на 10%, и на столько же относительно него упал бы российский рубль. Тогда это просто колебания на зарубежных рынках, корзина существенно не меняется.

Эта версия учитывает, что вооруженный конфликт не затрагивает Беларусь. Здесь возникает «но». Мы помним заявления белорусской стороны о поддержке России. Если условно начинается конфликт и Беларусь является непосредственным участником, тогда рост иностранной валюты к белорусскому рублю будет такой же, как в России».

Но к озвученному прогнозу в 20% он относится скептически.

«Эти размышления очень добродушны и не учитывают все санкции в финансовой сфере, которые мгновенно могут быть приняты к России в случае эскалации конфликта.

Обсуждалось возможное отключение России от SWIFT, но консенсуса между Америкой и Европой насчет такой меры нет. Но Америка может самостоятельно отключить российские банки и другие субъекты от долларовых платежей.

В этом случае невозможно будет проводить операции с долларами — даже покупать их за рубли на внутреннем рынке. Курса просто не будет, так как долларового рынка не будет. Может быть черный рынок наличного доллара, но о курсе на нем бессмысленно гадать — он может вырасти и на 20%, а может и на 200%.

Если Беларусь будет вовлечена в операцию, то и к ней будут применены такие же санкции».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».