закрыть
22 января 2022, суббота, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Поеду обратно, выйду на площадь»: знаменитый активист-колясочник перебрался на Тенерифе и строит там дом

  • 22.01.2022, 12:45
  • 1,394
«Поеду обратно, выйду на площадь»: знаменитый активист-колясочник перебрался на Тенерифе и строит там дом

Лидчанин Саша Авдевич — о ситуации в Беларуси и планах на будущее.

«Я решил остановиться на Тенерифе, чтобы построить здесь кафе и, может быть, дом отдыха для наших колясочников, — рассказывает Саша, а его голос перебивается шумом ветра. — Чтобы колясочники могли спокойно сюда приезжать, бесплатно жить, работать и, если захотят, не возвращаться в Беларусь, пока она не станет реально свободной. Ведь в Беларуси — жесть».

Саша Авдевич, наверное, самый известный колясочник Беларуси, пишет nashaniva.com. Это он открыл кафе «Инклюзивный бариста», где работают люди с инвалидностью, а у директора Василия — синдром Дауна. Это Авдевич придумал благотворительный коллаб «Две полоски», когда деньги от продажи культовых лидских кед шли в помощь инвалидам и пожилым людям. Это он путешествует по миру на велосипеде с ручным приводом. А сейчас Авдевич уже несколько месяцев живет на Тенерифе, самом большом острове Канарского архипелага. Тенерифе стал конечной остановкой в большом путешествии Саши, которое начиналось с Грузии.

«Больше не выдерживал в Беларуси. Мне было тяжело молчать»

«Путешествие я планировал давно, но все никак не получалось. Потом я вообще второй раз сломал спину, — рассказывает Авдевич. — А когда вышел из больницы, то все решилось спонтанно. Я улетел в Грузию, оттуда стартанул в направлении Тенерифе на велосипеде, куда полетела моя девушка Татьяна. Проехал всю Грузию, Турцию, Грецию, Италию, Испанию. Все выкладывал в своем блоге на Ютубе.

Не скажу, что Тенерифе я выбирал как-то очень конкретно или полжизни хотел именно туда. Просто были, если можно так сказать, какие-то индикаторы, что вот туда надо ехать.

По пути жил как придется: иногда в палатке, иногда люди донатили деньги и я мог позволить себе отель. Ведь мои деньги закончились уже в Турции. Их и было не очень много, я продал машину перед поездкой, у меня было около тысячи долларов.

Фактически, я все бросил и просто поехал. Почему? Просто психологически больше не выдерживал находиться в Беларуси. Мне было тяжело молчать… Началась не моя история».

Путешествовать одному было не страшно, уверяет Саша.

«Главными проблемами стали бытовые: невозможность иногда сходить в туалет, или когда велосипед застревает в грязи на пустой дороге и ты не знаешь, проедет ли там хоть кто-то еще в этот день.

Связи нет, людей нет, просто ждешь. Видишь машину —начинаешь махать флажком, чтобы заметили и помогли. Разве что только тогда было немного страшновато.

А с людьми проблем никаких не возникало. Все впечатления только позитивные. Я побывал в куче разных компаний, и чтобы кто-то пытался мне навредить или ограбить — такого и близко не было, наоборот.

В общем, когда ты бросаешь такой вызов самому себе, обстоятельствам, то все впечатления и эмоции быстро превращаются в какой-то опыт, — считает парень. — А после того как я приехал на Тенерифе, в город Лос-Кристианос — это местность, которая еще с 1950-х была курортом для инвалидов-колясочников, — я там просто обалдел.

Это город, в котром где-то половина, а то и больше, именно колясочники. Город приспособлен для них, специальные отели. И там я понял: вот это мне подходит».

Вообще-то, Тенерифе неудобен для колясочников, отмечает Саша. То, что он попал в Лос-Кристианос — просто повезло.

«Сейчас мы живем как дауншифтеры. Сначала, конечно, хотели снимать жилье, но очень дорого. Поэтому пришлось поставить палатку. Первоначально разбили ее у горы, но там была территория национального парка и пришла полиция, сообщила: здесь нельзя. Тогда нам посоветовали другое место ребята, которые здесь давно живут, — хорошее место, доступное для колясочника. Вот пока и живем в палатке», — рассказывает Саша.

«Моя девушка — архитектор, и мы решили построить здесь пляжный домик, энергонезависимый, просто сами: из того что есть, из того, что сможем купить. И пожить здесь, попытаться работать.

Главная мечта, конечно, открыть здесь кафе «Инклюзивный бариста», наладить какой-то туризм. Ведь для инвалидов-колясочников здесь просто рай. Даже в самой последней шаурмичной здесь будет оборудован туалет для инвалидов, которого в Беларуси не найдешь и в лакшери-ресторане. С 1950-х этот город зарабатывает именно на туризме инвалидов. Соответственно, здесь все «тотали инклюзив».

Земля, на которой мы живем, и где планируем построить дом, принадлежит частному застройщику, который пока что ничего с нею не делает. Если он начнет строительство, наш дом придется снести, но наша постройка и не будет стоить каких-то бешеных денег. Думаю, что нам она обойдется в цену, сравнимую с месяцем аренды квартиры здесь, в Лос-Кристианосе».

Уличный бариста

Денег, кстати, у Авдевича пока не особо много. Его девушка работает как фрилансер через интернет, а сам Саша — уличный бариста.

«Я купил специальное оборудование, чтобы варить хороший кофе руками: пресс, миксер, а чтобы молоть зерна, приспособил свой велосипед. И все, выезжаю в публичные места, готовлю кофе.

Полиция не трогает, так как это все выглядит скорее как перформанс, чем как бизнес. У меня нет ценника, просто стоит коробочка для оплаты. Конечно, если начну варить кофе возле ресторанов, то, может, на меня и пожалуются, но я выбираю места, где тусуются серферы или есть какие-то пляжи.

«Папиццот» пока что не выходит. Ведь я еще немного ленюсь, если честно, — объясняет Авдевич. — Если у тебя есть дом, где ты классно выспался, потом пошел на работу, — то это одно дело.

А у меня тут и стройка идет, и в палатке жить тоже не очень комфортно: то ветер, то еще что-нибудь… Можно зарабатывать «папиццот» без проблем, но этому нужно уделять больше времени. А у нас пока главная задача — оборудовать место для жизни.

Что касается стройки, то я и сам что-то делаю, и мы здесь знакомы с кучей народа. Чехи, румыны, поляки, кто угодно. Это люди, которые не хотят быть в какой бы то ни было системе: ни в политической, ни в какой другой. И они вообще себе чуть ли не из пальм делают жилье.

Причем они не бомжи, не алкоголики — просто у них такой образ жизни: прикольно покататься на серфе, потом от солнечной энергии зарядить девайсы и что-то делать в интернете. Комьюнити полноценное еще не сформировалось, но за помощью есть к кому обратиться.

Ну и нам же не нужны подъемные краны, да и Татьяна проектирует такую конструкцию, чтобы мы со всем справились сами, ну разве что с минимальной помощью. Что получится мы пока точно и сами не знаем, это абсолютная авантюра, но почему не попробовать?

Здесь хватает мест, куда можно добраться на таких специальных электрических трициклах, разработанных для колясочников. И у меня идея сделать маршрут, чтобы на таких штуках инвалиды могли на вулкан ездить.

Здесь вулкан — супер, туда все хотят попасть, там якобы сбываются желания и все такое. И вот такие бы туры я делал, плюс кафе. Я удивлен, что в этом городе, где 60 на 40 — инвалидов и обычных людей, никто еще не открыл кафе, где работали бы колясочники.

И я бы хотел, чтобы ко мне приезжали люди, отдыхали и работали. Пусть живут бесплатно, но помогают в кафе. Но я не ищу тех, кто хотел бы приехать и «поиграть в инвалида», кто ждет, что за ними будут присматривать. С такими мне будет неинтересно. Безусловно, некоторым необходима помощь в чем-то, но такие моменты, думаю, решаемы».

«Хотел бы, чтобы инвалидам меньше в попу дули»

Как видим, Авдевич нередко высказывается довольно резко, в том числе и о людях с инвалидностью: мол, если действительно захочешь что-то делать — сможешь.

«Ведь это не только белорусская проблема. Люди с инвалидностью в Европе в принципе не работают, — говорит он. — Я здесь знаю многих колясочников, у них мысли: как бы найти персонального ассистента, с которым будет психологически комфортно. Вот такие проблемы.

Когда человеку государство дает тысячу евро в месяц, оплачивает ассистента, — это какой-то отдых. И для них то, чем я занимаюсь, — просто космос. На моем месте они бы себя чувствовали как на Марсе. И по всем скилам я просто бог по сравнению с любым европейским колясочником, ну, возможно, кроме спортсменов.

Возможно, если бы у нас колясочникам столько же давали денег, то и у нас бы никто не работал, 80% тоже бы курили травку на побережье. Мол, а зачем что-то делать?

По законодательству, человек не может работать более 6 часов. Но если эти 6 часов есть работа, когда ты реально зарабатываешь? Откуда 6 часов, почему именно столько? Потому что когда-то кто-то это придумал? И это вбивается в головы. Да и кому нужен такой работник?

У меня было много проектов, я пытался дать работу людям с инвалидностью. И сделал такой вывод: им не нужна работа, так как в итоге они ищут свою инвалидность в этой работе, а не повышают профессиональный уровень.

Да, с течением времени человек учится, растет, меняет точку зрения, но вначале: «Блин, но мы же инвалиды…» Но я сам такой же инвалид! И я сегодня спал под дождем, а ты 6 часов сидел в офисе. Что, тебе было очень тяжело? И мне бы хотелось изменить сам подход к людям с инвалидностью, чтобы им меньше дули в попу.

Кто-то может на это обижаться, но, блин, ну коммон! Да, некоторым супертяжело, с этим не буду спорить, но в массе своей трудоустройство людей с инвалидностью связано конкретно с их желанием работать. Ведь откуда человек берет мысли, что что-то может, а что-то нет? Из социума. Из того, что видел. И если примеров нет…

Если бы я сел в инвалидное кресло и увидел, что инвалиды спокойно работают айтишниками, бариста, водителями такси, то я бы в принципе не думал, что проблема найти работу. Я бы думал, какую работу хочу и что на ней буду делать.

А пока что у нас ты договариваешься просто на встречу с человеком — и начинается «а как я доеду, а маленькая пенсия, а то, а се…»

Короче, ведет себя как инвалид. Я не говорю обо всех в целом, но таких много. И, значит, все, чувак, так ты и будешь жить. Значит, так тебе нравится. Но он же откуда-то это взял!

Чтобы вы понимали, я сегодня живу фактически на развалинах бывшей стройплощадки, где хотели строить отель когда-то. И я сюда заезжаю на коляске, здесь строю стену из камней, которые таскаю тоже на коляске. Солнечную панель монтирую самостоятельно, потом еду невесть куда за водой…

И что-то особо насчет этого я не переживаю, так как не вижу проблем. И знаю, что даже если что-то окажется супернедостижимым, то появится кто-то, кто поможет, ведь, по моему мнению, мир так устроен. Если что-то делаешь и действительно этого хочешь, к тебе это приходит. Приходят ресурсы: материальные, человеческие, какие угодно. А если ты хочешь все делать только по правилам, подчиняться правилам и жить в рамках, то таким человеком ты и будешь — «правильным».

«Поеду обратно, выйду на площадь и сяду в тюрьму»

Не тянет ли Сашу на родину?

«Бывает непросто, но нас здесь очень «бодрит» ситуация в Беларуси. Не то, чтобы мы были в какой-то супероппозиции, но когда видишь всю несправедливость, которая происходит в Беларуси, то как-то понимаешь, что не так и трудно здесь всем этим заниматься. Молчать дома было бы тяжелее. Как-то так. Ведь какая альтернатива? Вернуться и что-то делать. Но мы какие-то очень разговорчивые. Не сможем молча.

Да и смысла зарабатывать там я не вижу. А тут мне прямо интересно пока что всем этим заниматься.

Правда, я сто раз уже говорил: поеду назад, выйду на площадь и сяду в тюрьму. Все надоело. Но Татьяна отговаривает, — рассказывает он. — Однажды были на севере, а там ровно такая же погода как в Беларуси летом под соснами. Один в один. И вот там я немного соскучился по Беларуси».

Перед отъездом знаменитое кафе «Инклюзивный бариста» Саша подарил: устроил конкурс, где сам выбрал людей, которые сейчас руководят заведением.

Говорит, это было продиктовано в том числе и заботой о работниках, чтобы потом у них не возникло проблем из-за какого-то не того действия или не тех слов Авдевича. Сейчас кафе продолжает работу, на своей должности остался и ее директор Василий Павликов.

«Вася молодец, держит бизнес в ежовых рукавицах, — улыбается Саша. — Мне не завидует, ему до моря нет интереса, главное — бизнес».

Сам же Саша озвучивал такие планы на будущее: построить дом, открыть кафе, жениться. Но пока кафе еще в процессе, соответственно и пункт о заключении брака откладывается. Потому что хочется, чтобы это было красиво и романтично, а не просто в палатке, объясняет Саша.

«При правильном маркетинге можно оправдать даже каннибализм»

Что он думает о сегодняшних событиях на родине?

«Боюсь, что все идет к восстановлению СССР. Не все такого хотят, но хватает силовиков у тех, кто как раз таки этого жаждет. Дойдет до какой-то точки, когда терпение закончится, но пока этого не происходит.

Я и сам знаю людей, которые все понимают, но нормально и кайфово живут. На все отвечают: «Александр, а что вы имеете против?» или «Александр, вы же не владеете ситуацией».

Обычно такое говорит какой-нибудь работник исполкома или министерства. При правильном маркетинге можно оправдать даже каннибализм, понимаете? Это та же история.

Можно для себя сразу понять: это говно, оно воняет и мне не нравится. А можно начать себя уговаривать — и человек всегда себя сможет уговорить.

И я думаю, у таких людей даже нет никаких ни угрызений, ни сомнений, они просто так себя настраивают. Может так и надо, может так и нормально, не знаю.

Но мой вывод: нам не хватает революционного духа, и пока он не появится так и будет все. Конечно, это только мои предположения, может они и далеки от реальности. Когда-то я не интересовался политикой, потом заинтересовался и начал считать, что все знаю, а потом думал, что не знаю совсем ничего. И вот в эти крайности меня кидает постоянно. Но для всех нас очень важно знать людей из других стран, говорить с ним. Я разговаривал с людьми где-то из десятка стран, и интересно, что все они считают: то, что происходит в Беларуси сегодня, это неправильно. Не знаю, откуда у них такая позиция, но никто не поддерживает эти приколы сегодняшней Беларуси, все видят, что это просто бесчеловечно.

Однажды только был момент: я ехал в Грузии через туннель (представьте, там даже перекрыли движение специально для меня!), выехал и разговорился с работниками на стройке рядом. Они говорят: «Нам бы вашего Лукашенко! Он бы приехал, тут все бы сделал!» Я говорю: «Да? Так позовите!»

Все остальные же на стороне здравого смысла. И, кстати, спасибо Григорьевичу: в моем предыдущем путешествии мне приходилось всегда объяснять, что такое Беларусь, даже европейцам. А сегодня все знают, что происходит в Беларуси, кто такой Лукашенко и что он творит».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников