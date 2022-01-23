Украинские военные могут уничтожить колону российских танков за 36 секунд 23.01.2022, 14:17

А США помогут Украине бить Путина, как помогли союзникам бить Гитлера.

Украинское конструкторское бюро "Луч" представило ракетный комплекс РК-10, британцы доставили в Украину противотанковый ракеты, а Минобороны Украины начало развертывать силы терробороны.

Портал dsnews.ua собрал позитивные для Украины новости недели.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, как украинские защитники будут уничтожать российские танки

"На глазах журналистов группа людей, подъехавших к месту учений на обычном грузовике, за 36 секунд уничтожила колонну танков. Семь танков за 36 секунд. Собравшиеся даже не сразу поняли, что и как произошло", — так о результате учений ВСУ в интервью "Укринформу" рассказал главнокомандующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Валерий Залужный.

По его словам, "враг также должен хорошо понять: у нас достаточно противотанковых средств, в том числе отечественного производства, которые показывают себя очень хорошо. До этого мы получили достаточную материально-техническую помощь в виде тех же Javelin. Скажу так — всем хватит".

"Для российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые не мог бы преодолеть Javelin, — особо отметил Залужный.

Британия поддержала Украину тысячами противотанковых ракет

Правительство Великобритании поставило Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на случай прямого вторжения российской армии. Об этом сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Он отметил, что Украина сталкивается с "экзистенциальной угрозой" со стороны России. Хиппи также убежден, что вторжение в Украину было бы "чрезвычайно глупым" решением Кремля. "Москва должна понимать: это (вторжение) не будет бескровным, это не будет легкой прогулкой в парке (для России — "ДС")", — сказал Хиппи.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство готово передать Украине еще больше оружия. По его словам, уже было отправлено 2 тыс противотанковых гранатометов.

"Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объема поставки оборонного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины", — сказал Уоллес. Он также добавил, что дальнейшие поставки Британии могут убедить другие западные страны увеличить свою помощь Украине.

"Объединенное королевство решительно настроено стоять бок о бок с Украиной, поддерживать ее суверенитет и общие интересы. Мы уже восемь лет помогаем им строить оборонные возможности и решили увеличить эту помощь на фоне российской агрессии", — отметил министр.

Кроме управляемых ракет, из Британии в Украину прибыла партия противотанковых комплексов NLAW. Это ручное средство с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Перед пуском наводчик с помощью прицела в течение трех секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерционным блоком ракеты, он при полете делает необходимые поправки, корректируя направление движения.

КБ "Луч" представило ракетный комплекс РК-10

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Конструкторское бюро "Луч", где ему презентовали новейшую разработку — ракетный комплекс РК-10, способный сбивать беспилотники и вертолеты.

Как сообщает Ukrainian Military Pages, универсальная управляемая ракета в транспортно-пусковом контейнере РК-10 с переменными боевыми частями предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей с динамической защитой, небольших кораблей (катеров) и низколетящих воздушных целей. Ракета не самонаводящаяся — она наводится на цель лазерным лучом.

Максимальная дальность стрельбы ракетой составляет 10 км. Масса ракеты 62 кг, боевой части — 38 кг. Длина транспортно-пускового контейнера — 2144 мм, диаметр ТПК — 190 мм. Противотанковый вариант Р-10-К оснащается 152-мм тандемной кумулятивной боевой частью с заявленным бронепробиванием в 1100 мм по динамической защите. Применять противотанковую версию предполагается, прежде всего, с боевых вертолетов.

Зенитная ракета Р-10-ОФ оснащается 130-мм осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и бесконтактным взрывателем. Она предназначена для применения в мобильных зенитно-ракетных комплексах. Кроме того, ракета способна пробить до 120 мм брони. Скорость ракеты, оснащенной двумя двигателями составляет 750 м/с.

США помогут Украине бить Путина, как помогли союзникам бить Гитлера

Сенатор США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев в Украину. Законопроект должен наделить президента США расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза непосредственно с Украиной и ускорять поставки военного оборудования.

Практика "ленд-лиз" широко применялась в годы Второй мировой войны, когда США на частично бесплатной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции.

Ранее Госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО, странам Балтии передать Украине оружие американского производства. Также предоставить нашей стране военную помощь намерено правительство Чехии.

В Украине сформируют более 150 батальонов теробороны

В составе Сил территориальной обороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад (один регион — одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная численность сил ТрО в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения сил ТРО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего сформируют соответствующий резерв.

По словам министра обороны Алексея Резникова, развертывание системы ТрО будет происходить в несколько этапов. Сначала бригады и батальоны будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется "скелет" из военнослужащих ВСУ. Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО. За счет этих резервистов каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

Формирование резерва ТрО по штатам особого периода — следующий этап после создания в батальонах и бригадах организационно-управленческого ядра. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, закрепят оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций.

В Минобороны также отметили, что ближайшее время оно организует обучение и согласование с участием руководителей органов местной власти и самоуправления. Первыми планируется привлечь городских голов областных центров.

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