Белорусская биатлонистка стала второй в масс-старте на этапе Кубка мира 2 23.01.2022, 21:43

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Победительнице она уступила лишь несколько секунд.

В итальянском Антхольце состоялся заключительный перед Олимпиадой этап Кубка мира. Лучшим результатом у белорусов стало выступление Динары Алимбековой в масс-старте — второе место, пишет «Трибуна».

От Беларуси в гонке выступали две биатлонистки: Алимбекова и Анна Сола. После безошибочной лежки Сола была первой, а Алимбекова — пятой. На втором огневом рубеже Динара вновь оказалась точна, а Анна оставила незакрытыми две мишени.

На первой стойке Алимбекова промахнулась впервые в гонке и уходила со стрельбища седьмой в 22 секундах от лидера. Сола же вновь не закрыла две мишени.

Но решающую стрельбу Динара провела без ошибок. Убегала на трассу третьей и финишировала второй. Это ее лучший результат в личных гонках в нынешнем сезоне, причем итальянке Доротеи Вирер белоруска уступила всего 3,7 секунд. Третьей была француженка Анаис Шевалье-Буше. Сола — 26-я (0+2+2+3).

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