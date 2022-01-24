Более 60% украинцев поддерживают военно-политический союз с Польшей и Британией 4 24.01.2022, 20:50

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Инициатива о создании тройственного союза принадлежит главе британского МИДа.

В январе 2022 года 61% украинцев поддерживают создание военно-политического союза Польши, Украины и Великобритании. Против выступают 21% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 12% украинцев заявили, что им все равно, а 6% не смогли ответить.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 января 2022 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, в январе 2022 года 48,1% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Думают, что вторжения не будет, 39,1% опрошенных.

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