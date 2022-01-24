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Министр обороны Литвы: РФ перебрасывает в Беларусь в 3-4 раза больше сил, чем на учениях «Запад 2021»

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  • 24.01.2022, 22:01
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Министр обороны Литвы: РФ перебрасывает в Беларусь в 3-4 раза больше сил, чем на учениях «Запад 2021»
Арвидас Анушаускас
Фото: 15min.lt

Переброска российских сил в Беларусь меняет ситуацию с безопасностью для Украины, Литвы и Польши.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Россия перебрасывает в Беларусь в 3-4 раза больше своих военнослужащих, чем во время учений «Запад 2021», которые прошли в сентября прошлого года. Об этом он заявил сегодня журналистам, пишет lrt.lt.

По мнению Анушаускаса, переброска российских сил в Беларусь меняет ситуацию с безопасностью для Украины, Литвы и Польши. По словам министра обороны Литвы, вопрос безопасности в регионе обсуждался сегодня с президентом Литвы и в Департаменте госбезопасности.

На вопрос о возможности войны, Анушаускас ответил, что этого никто не знает. «Никто не может сказать. Я считаю, что решения принимаются все же в Кремле, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, которое стало членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам. Честно говоря, Россия, напротив, наращивает военное присутствие в нашем регионе», – заявил Анушаускас.

По словам главы Минобороны Литвы, реакция НАТО будет зависеть от развития ситуации, сейчас ведутся обсуждается переброска дополнительных сил НАТО в Восточную Европу. «Определенные планы и время реакции предусмотрены и для Литвы. Но все меняется в зависимости от оценки ситуации в нашем регионе», – заявил он.

Анушаускас отметил, что при любом конфликте на границе с Украиной НАТО увеличит помощь Литве, другим странам Балтии и Польше.

«Например, если Россия направит военные самолеты в Беларусь, к нашей границе, или заявит, что направит их, или если самолеты уже будут летать сюда, то миссия воздушной полиции в странах Балтии, несомненно, будет усилена во избежание любых провокаций», – заявил он.

На прошлой неделе Анушаускас назвал присутствие российских войск в Беларуси прямой угрозой Литве.

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