Дмитро Ярош – белорусам: Сбрасывайте своего старого пропутинского маразматика 16 24.01.2022, 22:52

9,970

Лукашенко нельзя называть белорусом.

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош считает, что Кремль может использовать белорусов в качестве провокаторов в войне с Украиной. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Лукашенко сейчас делает все для того, чтобы широкомасштабное вторжение в Украину началось с территории Беларуси.

«Друзья-белорусы! Для вас уже давно закончились «танцы» и «мирная белорусская партизанка»… Вас убивают, насилуют, над вами издеваются… Вы – терпите… Может, хватит?», — написал командующий УДА.

Теперь, по мнению Яроша, белорусов Кремль использует в качестве провокаторов в войне с Украиной. «И вы, за путинские интересы, будете погибать? Мы, украинцы, чтим и любим белорусов, но если удар по нам будет нанесен с вашей территории, мы превратим вашу «мирную» холуйскую жизнь в ад…», — обратился он к жителям Беларуси.

«Если будет гореть украинская земля, то огонь противодействия оккупации Украины будет пылать и в Беларуси, и в России. Сбрасывайте своего старого пропутинского маразматика! Иначе будет беда. Мы, украинцы, за свою свободу, будем воевать всеми целесообразными методами и средствами… в том числе при вторжении с вашей территории и в Беларуси», — резюмирует командующий УДА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».