В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане массово пропало электричество 3 25.01.2022, 10:13

5,942

В чем причина?

В казахстанском городе Алматы и еще нескольких районах страны произошло масштабное отключение света. Отключение электричества зафиксировано в Бишкеке, помимо этого в городе нет воды. Также отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана. Причины пока неизвестны.

В Казахстане, по данным портала zakon.kz, проблемы с электричеством начались в нескольких районах — в Алматы, Тараза, Шымкента. В столице страны из-за проблем с электричеством не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане, центре Алматинской области, пишет Sputnik Казахстан.

В Кыргызстане электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции, передает Sputnik Кыргызстан. Также в городе отключились светофоры. У многих пользователей не работает мобильный интернет, передает ТАСС. В Минэнерго страны пообещали, что электроснабжение восстановят в течение получаса.

В Узбекистане электричество отключили «во многих регионах», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство энергетики. Из-за проблем с электричеством приостановлена работа метрополитена в Ташкенте. Министерство ЖКХ также сообщило о перебоях сетей отопления, канализации, водоснабжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».