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Новый удар по клану Назарбаева: в Казахстане сменили главу ЦИК

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  • 25.01.2022, 10:25
  • 4,596
Новый удар по клану Назарбаева: в Казахстане сменили главу ЦИК
Берик Имашев

Ранее эту должность занимал сват дочери елбасы.

Президент Казахстана Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева Берика Имашева, соответствующий указ опубликован на сайте главы Казахстана.

Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида — жена Нурали Алиева — сына Назарбаевой.

Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, который был заместителем председателя сената парламента Казахстана.

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