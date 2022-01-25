закрыть
25 января 2022, вторник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На содержание Чечни Россия выделяет почти $4 миллиарда в год

  • 25.01.2022, 15:51
  • 2,868
На содержание Чечни Россия выделяет почти $4 миллиарда в год

Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов РФ.

Ежегодно на содержание Чечни правительство России выделяет 300 млрд рублей ($3,8 млрд), сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с его участием опубликовал на своей странице в инстаграме председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем, – сказал он. – Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики 300 млрд тратит".

Кадыров заявил, что в Чечне нет никаких природных ресурсов. "Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти – это все придуманные вещи, чтобы мы о чем-то думали", – сказал он, добавив, что на протяжении семи лет безуспешно пытался найти инвесторов для добычи нефти в республике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает Чечню безнадежным регионом в инвестиционном плане. "Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов, – цитируют его "Ведомости". – Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки".

Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов России: в 2020-м он заработал 381,1 млн рублей, тогда как остальные руководители регионов, которые вошли в первую десятку самых богатых, суммарно задекларировали только 378 млн рублей.

По данным издания "Открытые медиа", доходы Кадырова растут второй год подряд. Так, если в 2018 году он декларировал 7,5 млн рублей, то в 2019-м его доходы составили уже 147 млн рублей. За последние два года его доходы выросли в 50 с лишним раз.

В марте того же года Forbes писал, что в 2020-м правительство России увеличило финансовую помощь Чечне на 27,7 миллиарда рублей, до 106,4 миллиарда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч