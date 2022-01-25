На содержание Чечни Россия выделяет почти $4 миллиарда в год 25.01.2022, 15:51

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Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов РФ.

Ежегодно на содержание Чечни правительство России выделяет 300 млрд рублей ($3,8 млрд), сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с его участием опубликовал на своей странице в инстаграме председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем, – сказал он. – Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики 300 млрд тратит".

Кадыров заявил, что в Чечне нет никаких природных ресурсов. "Нету этого всего. Нету у нас ни газа, ни света, ни нефти – это все придуманные вещи, чтобы мы о чем-то думали", – сказал он, добавив, что на протяжении семи лет безуспешно пытался найти инвесторов для добычи нефти в республике.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает Чечню безнадежным регионом в инвестиционном плане. "Мы убеждены, что нет инвестиционно безнадежных регионов, – цитируют его "Ведомости". – Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели, есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки".

Кадыров возглавил рейтинг богатейших глав регионов России: в 2020-м он заработал 381,1 млн рублей, тогда как остальные руководители регионов, которые вошли в первую десятку самых богатых, суммарно задекларировали только 378 млн рублей.

По данным издания "Открытые медиа", доходы Кадырова растут второй год подряд. Так, если в 2018 году он декларировал 7,5 млн рублей, то в 2019-м его доходы составили уже 147 млн рублей. За последние два года его доходы выросли в 50 с лишним раз.

В марте того же года Forbes писал, что в 2020-м правительство России увеличило финансовую помощь Чечне на 27,7 миллиарда рублей, до 106,4 миллиарда.

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