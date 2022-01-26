«Все на видео снимают, все нормально!»: как в разных частях Минска ярко искрили провода 1 26.01.2022, 8:51

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Минчане делятся кадрами троллейбусного коллапса в столице.

В очередной раз на проспекте Дзержинского в Минске неприятности постигли троллейбусную линию. Но не только там. Читатели onliner.by прислали видео, как провода горят пусть не синим, но пламенем, сыпятся искры. Примечательно, что людей на улице, судя по реакции, происходящее не слишком-то удивило.

Инцидент произошел в районе станции метро «Петровщина». Автор видео, приславший ролик, рассказал, что сообщил в МЧС о происшествии.

На видео, снятом с другого ракурса, видно, что люди на остановке общественного транспорта, похоже, даже не обратили внимания на горящие провода: вспышки, искры — подумаешь!

По информации «Минсктранса», с 16:51 на проспекте Дзержинского (в районе дома №91) в обоих направлениях из-за отключения напряжения на контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №10, 25, 32, 40, 64. Движение маршрута №64 было организовано по проспектуту Газеты «Звязда», улицам Янки Брыля и Гурского. В 17:03 движение восстановили.

О похожих происшествиях в Минске этой зимой СМИ сообщали уже не раз.

— Если сеть «коротит», то обычно срабатывает защита на подстанции и ток не подается. А вспышка может произойти, например, при обрыве растяжки (то, на чем линия висит), когда она замкнет провода. Случаются в силовом электрощите замыкания, скажем, от попадания воды, — рассказывал Onlíner наш читатель, который давно работает в сфере общественного транспорта. — Конечно, напряжение снимается сразу же, и пока сеть замкнута, ток подаваться не будет.

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Провода искрили и в других частях города. Вот видео с пересечения проспекта Дзержинского и улицы Есенина.

В «Минсктрансе» сообщали о проблеме: «С 19:55 на проспекте Дзержинского (пересечение с улицей Есенина) в направлении ДС „Малиновка-4“ произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №10, 25. Движение было организовано по улице Рафиева, проспекту Любимова. В 20:54 движение было восстановлено».

Нечто подобное творилось на пересечении проспекта Независимости и улицы Шафарнянской в Уручье.

С 18:09 на проспекте Независимости в направлении улице Руссиянова из-за отключения напряжения на контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №37, 41, 61. Движение было организовано по улицам Всехсвятской, Гинтовта. В 18:59 движение было возобновлено.

С 19:15 на проспекте Независимости (пересечение с улицей Шафарнянской) в направлении ДС «Уручье-4» произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №37. Движение было организовано по улицам Всехсвятской, Гинтовта.

Аналогичные ситуации возникали на улице Орловской в районе проспекта Победителей и в районе проспекта Пушкина, на улице Гурского.

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