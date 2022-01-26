закрыть
26 января 2022, среда, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вложили деньги, а теперь не можем их вернуть»

5
  • 26.01.2022, 11:02
  • 3,330
«Вложили деньги, а теперь не можем их вернуть»

Белорусы купили облигации и пожалели.

Сеть «Домашний» исчезла, а проблемы — нет. Люди не могут вернуть деньги, вложенные в облигации одного из юрлиц сети — «Гамма Ритейл». Компания ушла в ликвидацию, и началась бумажная эпопея с возвратом денег. Люди выиграли суд, но своих денег пока так и не увидели. И встревожились, пишет onliner.by.

Хроника событий

История с облигациями «Гамма Ритейл» началась в 2018 году. Михаил Третьяк и Елена Белявская были среди тех, кто решил вложиться в ценные бумаги этой компании.

Изначально компания собиралась выпустить облигации на $1,2 миллиона. Ценные бумаги «Гамма Ритейл» были обеспечены эмитентом и тремя поручителями — «Универсам „Центральный“», «Торгразвитие» и «Премьер Маркет» (владельцы облигаций утверждают: это было существенным аргументом в пользу покупки этих ценных бумаг).

В феврале 2021 года владельцы облигаций по графику получили процентный доход. Но он оказался последней выплатой.

А в апреле «Гамма Ритейл» начала процедуру ликвидации, то же самое сделали два поручителя по облигациям — «Торгразвитие» и «Премьер Маркет».

Позже владельцам облигаций стало известно, что за некоторое время до ликвидации «Гамма Ритейл» сократила объем выпуска облигаций до 773 штук, а объем поручительства был перераспределен. У кредиторов возник вопрос, почему поменяли структуру поручительства и нагрузка на единственную компанию, которая не ушла в ликвидацию, уменьшилась, а также почему «Гамма Ритейл» провела реорганизацию и выделила из своего состава 16 юрлиц.

Изначально «Универсам „Центральный“» из 1200 облигаций обеспечивал исполнение по 920, что составляло около 76,66%. После подписания допсоглашений — 333 облигаций из 773, это 43,07%. Таким образом объем поручительства «Универсама „Центральный“» снизили с $920 тысяч до $333 тысяч (по сути, поручитель сможет вернуть владельцам облигаций только эту сумму).

Вам должны денег? Становитесь в очередь

Михаил, Елена и десятки других владельцев облигаций действовали, как говорит закон: отправили требования ликвидатору «Гамма Ритейл» и поручителей (это одна и та же организация «Правовая компания „Антикризисный консалтинг АСС ВУ“»). Аналогичное требование отправили «Универсаму „Центральный“» — компания была единственным поручителем, кто не начал ликвидацию.

Спустя время стало понятно — быстро вернуть деньги не получится.

Досрочное погашение денежного обязательства по облигациям «Гамма Ритейл» будет противоречить законодательству, такой ответ пришел от ликвидатора. Надо становиться в очередь.

Елена вложила в облигации «Гамма Ритейл» $10 тысяч, но никак не рассчитывала, что это может стать проблемой.

— То, что мы не получаем проценты по облигациям, уже на самом деле не так важно. Если бы с нами вступили в диалог и вернули номинал, то есть то, что вложено нами, мы были бы счастливы. От ликвидатора получили письмо, что нас включили в реестр кредиторов четвертой или пятой очереди.

По информации владельцев облигаций, в реестр требований кредиторов включили задолженность по выплате номинальной стоимости облигаций перед 75 владельцами на сумму 762 тысячи, а по выплате процентов — на сумму 26 тысяч.

— Облигации никогда не выглядели чем-то сомнительным или странным. Рынок ценных бумаг должен развиваться, это нормальная практика во многих странах — вкладывать туда свои деньги и получать доход. Но после случившегося с «Гамма Ритейл» и дефолтом по облигациям 10 компаний за год возникли вопросы. Облигации были хорошим вложением денег, а теперь мы рискуем не увидеть свои средства? — задается вопросом Елена.

Михаил тоже вкладывался в облигации «Гамма Ритейл» осознанно, у него уже был опыт покупки облигаций.

— В конце 2019 года думал вложиться в недвижимость, купить сыну квартиру, естественно, в кредит, внести задаток. Но цены на недвижимость были достаточно высокими, я увидел рекламу облигаций на надежных условиях и с хорошим процентом и решил вложить деньги туда, подумав, что, может быть, цены на недвижимость упадут и будет выгодно вложиться в недвижимость через год или два. По облигациям «Гамма Ритейл» обещали 7,5% годовых, в то время как ставки по валютным вкладам в среднем были около 2%.

Михаил вложил $7 тысяч в облигации «Гамма Ритейл», $6 тысяч — в облигации «Алвеста-М» (по ним случился дефолт). Еще $11 тысяч ушли к «АвиаСити», их удалось продать с дисконтом за $10 тысяч. У этой компании тоже был дефолт по облигациям, и если Михаил успел продать свои бумаги, пусть и потеряв тысячу долларов, то у Елены там застряло $6 тысяч.

Кстати, средства вкладывались и в другие компании, с ценными бумагами которых не возникало никаких проблем. Но теперь пострадавшие опасаются любых облигаций.

— Из-за этой ситуации с несколькими дефолтами страдают и добросовестные компании, которые выполняют все обязательства, — говорит Елена. — Самое несправедливое, что инвестор никак не может повлиять на действия эмитента.

В итоге у владельцев облигаций есть множество обращений в госорганы и ответов от них, но вложенные деньги так и не вернулись.

— Когда мы принимали решение о покупке облигаций, ключевым было поручительство трех компаний. Нам предоставили отчетность, что финансовая подушка безопасности есть у «Гамма Ритейл» и трех поручителей. Теперь получается, что эмитент и двое поручителей уходят в ликвидацию, а третья компания не собирается выполнять функции поручителя?

Суд выиграли. А где деньги?

Некоторые владельцы облигаций решили обращаться с исками в суд о взыскании с «Универсама „Центральный“», как с поручителя, номинальной стоимости облигаций и процентного дохода.

Сегодня у Михаила на руках решение суда Центрального района Минска, который постановил взыскать с «Универсама „Центральный“» в пользу его бывшей жены те самые $7 тысяч (это стоимость облигаций, во взыскании процентов отказано). У Елены аналогичное решение суда.

Данные решения в законную силу еще не вступили, и, по информации владельцев облигаций, «Универсам „Центральный“» подал апелляционные жалобы.

При этом компания оспаривает не сам факт взыскания номинальной стоимости облигаций, а лишь взыскание с ответчика судебных расходов в пользу истцов (госпошлина и расходы на оказание юридической помощи). А это значит, что разбирательство займет еще какое-то время.

Владельцы облигаций не видят в этом логики и считают это затягиванием дела со стороны «Универсама „Центральный“». Поэтому они отправили коллективное обращение в прокуратуру.

Что говорят в Минфине?

Журналисты обратились за комментарием насчет этой ситуации в Департамент по ценным бумагам Минфина. А также поинтересовались, планируются ли какие-то изменения с учетом того, что в прошлом году произошло 10 дефолтов по облигациям белорусских предприятий, а до этого были лишь единичные случаи.

Вот краткое содержание ответа регулятора:

запрета на ликвидацию эмитента или поручителей нет ни в Беларуси, ни в других странах;

по поводу 10 дефолтов — неисполнение обязательств составило 0,0813% от объема эмиссии облигаций;

корпоративные облигации — это не только более высокий доход, но и более высокий риск;

требования к эмиссии отдельных видов облигаций и их обеспечению ужесточат (но конкретики пока нет).

Позиция «Универсама „Центральный“»

Директор ЗАО «Универсам „Центральный“» Ирина Степанова прокомментировала коротко:

— Мы делаем все в рамках закона. Все обязательства, которые есть, мы исполним. Сумму, по которой мы несем обязательства (как поручитель по облигациям «Гамма Ритейл». — Прим.), мы выплатим, кому должны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч