«Вложили деньги, а теперь не можем их вернуть» 5 26.01.2022, 11:02

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Белорусы купили облигации и пожалели.

Сеть «Домашний» исчезла, а проблемы — нет. Люди не могут вернуть деньги, вложенные в облигации одного из юрлиц сети — «Гамма Ритейл». Компания ушла в ликвидацию, и началась бумажная эпопея с возвратом денег. Люди выиграли суд, но своих денег пока так и не увидели. И встревожились, пишет onliner.by.

Хроника событий

История с облигациями «Гамма Ритейл» началась в 2018 году. Михаил Третьяк и Елена Белявская были среди тех, кто решил вложиться в ценные бумаги этой компании.

Изначально компания собиралась выпустить облигации на $1,2 миллиона. Ценные бумаги «Гамма Ритейл» были обеспечены эмитентом и тремя поручителями — «Универсам „Центральный“», «Торгразвитие» и «Премьер Маркет» (владельцы облигаций утверждают: это было существенным аргументом в пользу покупки этих ценных бумаг).

В феврале 2021 года владельцы облигаций по графику получили процентный доход. Но он оказался последней выплатой.

А в апреле «Гамма Ритейл» начала процедуру ликвидации, то же самое сделали два поручителя по облигациям — «Торгразвитие» и «Премьер Маркет».

Позже владельцам облигаций стало известно, что за некоторое время до ликвидации «Гамма Ритейл» сократила объем выпуска облигаций до 773 штук, а объем поручительства был перераспределен. У кредиторов возник вопрос, почему поменяли структуру поручительства и нагрузка на единственную компанию, которая не ушла в ликвидацию, уменьшилась, а также почему «Гамма Ритейл» провела реорганизацию и выделила из своего состава 16 юрлиц.

Изначально «Универсам „Центральный“» из 1200 облигаций обеспечивал исполнение по 920, что составляло около 76,66%. После подписания допсоглашений — 333 облигаций из 773, это 43,07%. Таким образом объем поручительства «Универсама „Центральный“» снизили с $920 тысяч до $333 тысяч (по сути, поручитель сможет вернуть владельцам облигаций только эту сумму).

Вам должны денег? Становитесь в очередь

Михаил, Елена и десятки других владельцев облигаций действовали, как говорит закон: отправили требования ликвидатору «Гамма Ритейл» и поручителей (это одна и та же организация «Правовая компания „Антикризисный консалтинг АСС ВУ“»). Аналогичное требование отправили «Универсаму „Центральный“» — компания была единственным поручителем, кто не начал ликвидацию.

Спустя время стало понятно — быстро вернуть деньги не получится.

Досрочное погашение денежного обязательства по облигациям «Гамма Ритейл» будет противоречить законодательству, такой ответ пришел от ликвидатора. Надо становиться в очередь.

Елена вложила в облигации «Гамма Ритейл» $10 тысяч, но никак не рассчитывала, что это может стать проблемой.

— То, что мы не получаем проценты по облигациям, уже на самом деле не так важно. Если бы с нами вступили в диалог и вернули номинал, то есть то, что вложено нами, мы были бы счастливы. От ликвидатора получили письмо, что нас включили в реестр кредиторов четвертой или пятой очереди.

По информации владельцев облигаций, в реестр требований кредиторов включили задолженность по выплате номинальной стоимости облигаций перед 75 владельцами на сумму 762 тысячи, а по выплате процентов — на сумму 26 тысяч.

— Облигации никогда не выглядели чем-то сомнительным или странным. Рынок ценных бумаг должен развиваться, это нормальная практика во многих странах — вкладывать туда свои деньги и получать доход. Но после случившегося с «Гамма Ритейл» и дефолтом по облигациям 10 компаний за год возникли вопросы. Облигации были хорошим вложением денег, а теперь мы рискуем не увидеть свои средства? — задается вопросом Елена.

Михаил тоже вкладывался в облигации «Гамма Ритейл» осознанно, у него уже был опыт покупки облигаций.

— В конце 2019 года думал вложиться в недвижимость, купить сыну квартиру, естественно, в кредит, внести задаток. Но цены на недвижимость были достаточно высокими, я увидел рекламу облигаций на надежных условиях и с хорошим процентом и решил вложить деньги туда, подумав, что, может быть, цены на недвижимость упадут и будет выгодно вложиться в недвижимость через год или два. По облигациям «Гамма Ритейл» обещали 7,5% годовых, в то время как ставки по валютным вкладам в среднем были около 2%.

Михаил вложил $7 тысяч в облигации «Гамма Ритейл», $6 тысяч — в облигации «Алвеста-М» (по ним случился дефолт). Еще $11 тысяч ушли к «АвиаСити», их удалось продать с дисконтом за $10 тысяч. У этой компании тоже был дефолт по облигациям, и если Михаил успел продать свои бумаги, пусть и потеряв тысячу долларов, то у Елены там застряло $6 тысяч.

Кстати, средства вкладывались и в другие компании, с ценными бумагами которых не возникало никаких проблем. Но теперь пострадавшие опасаются любых облигаций.

— Из-за этой ситуации с несколькими дефолтами страдают и добросовестные компании, которые выполняют все обязательства, — говорит Елена. — Самое несправедливое, что инвестор никак не может повлиять на действия эмитента.

В итоге у владельцев облигаций есть множество обращений в госорганы и ответов от них, но вложенные деньги так и не вернулись.

— Когда мы принимали решение о покупке облигаций, ключевым было поручительство трех компаний. Нам предоставили отчетность, что финансовая подушка безопасности есть у «Гамма Ритейл» и трех поручителей. Теперь получается, что эмитент и двое поручителей уходят в ликвидацию, а третья компания не собирается выполнять функции поручителя?

Суд выиграли. А где деньги?

Некоторые владельцы облигаций решили обращаться с исками в суд о взыскании с «Универсама „Центральный“», как с поручителя, номинальной стоимости облигаций и процентного дохода.

Сегодня у Михаила на руках решение суда Центрального района Минска, который постановил взыскать с «Универсама „Центральный“» в пользу его бывшей жены те самые $7 тысяч (это стоимость облигаций, во взыскании процентов отказано). У Елены аналогичное решение суда.

Данные решения в законную силу еще не вступили, и, по информации владельцев облигаций, «Универсам „Центральный“» подал апелляционные жалобы.

При этом компания оспаривает не сам факт взыскания номинальной стоимости облигаций, а лишь взыскание с ответчика судебных расходов в пользу истцов (госпошлина и расходы на оказание юридической помощи). А это значит, что разбирательство займет еще какое-то время.

Владельцы облигаций не видят в этом логики и считают это затягиванием дела со стороны «Универсама „Центральный“». Поэтому они отправили коллективное обращение в прокуратуру.

Что говорят в Минфине?

Журналисты обратились за комментарием насчет этой ситуации в Департамент по ценным бумагам Минфина. А также поинтересовались, планируются ли какие-то изменения с учетом того, что в прошлом году произошло 10 дефолтов по облигациям белорусских предприятий, а до этого были лишь единичные случаи.

Вот краткое содержание ответа регулятора:

запрета на ликвидацию эмитента или поручителей нет ни в Беларуси, ни в других странах;

по поводу 10 дефолтов — неисполнение обязательств составило 0,0813% от объема эмиссии облигаций;

корпоративные облигации — это не только более высокий доход, но и более высокий риск;

требования к эмиссии отдельных видов облигаций и их обеспечению ужесточат (но конкретики пока нет).

Позиция «Универсама „Центральный“»

Директор ЗАО «Универсам „Центральный“» Ирина Степанова прокомментировала коротко:

— Мы делаем все в рамках закона. Все обязательства, которые есть, мы исполним. Сумму, по которой мы несем обязательства (как поручитель по облигациям «Гамма Ритейл». — Прим.), мы выплатим, кому должны.

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