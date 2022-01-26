Очередное подорожание сигарет произойдет в Беларуси с 1 февраля 1 26.01.2022, 18:13

1,184

На какие марки табачной продукции поднимут цены и на сколько.

В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые марки сигарет, сообщает БелТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 10 копеек повышает цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, "МИНСК", MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, "Премьер", "ФЭСТ", CREDO, Minsk city, Minsk capital. Сигареты "МАГНАТ" подорожают на 12 копеек, Minsk city QS, Minsk capital QS - на 8 копеек.

"Табак-инвест", "Беларусьторг" и "Интер-Тобакко" поднимать цены не будут.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».