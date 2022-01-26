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В Свислочи в районе Немиги масляное пятно

  • 26.01.2022, 21:38
В Свислочи в районе Немиги масляное пятно

Спасатели поставили боновые загородки.

Минские спасатели поставили на Свислочи боновые заграждения из-за появления в реке маслянистого пятна, сообщило столичное МЧС.

Пятно на Свислочи было обнаружено возле моста через реку в районе Немиги.

На место происшествия направились спасатели и сотрудники УП «Горремливнесток». Специалисты провели визуальное обследование акватории вдоль береговой линии Свислочи, мора рыбы выявлено не было.

В месте пятна спасатели поставили боновые загородки, из-за этого растекание ее локализовано. Откуда взялось пятно, пока что не сообщают.

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