В Свислочи в районе Немиги масляное пятно
- 26.01.2022, 21:38
Спасатели поставили боновые загородки.
Минские спасатели поставили на Свислочи боновые заграждения из-за появления в реке маслянистого пятна, сообщило столичное МЧС.
Пятно на Свислочи было обнаружено возле моста через реку в районе Немиги.
На место происшествия направились спасатели и сотрудники УП «Горремливнесток». Специалисты провели визуальное обследование акватории вдоль береговой линии Свислочи, мора рыбы выявлено не было.
В месте пятна спасатели поставили боновые загородки, из-за этого растекание ее локализовано. Откуда взялось пятно, пока что не сообщают.