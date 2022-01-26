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НАТО призвала РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

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  • 26.01.2022, 22:51
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НАТО призвала РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Альянс передал России письменный ответ на ее предложения по безопасности.

НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек сообщил, что НАТО передала России письменный ответ на ее предложения по безопасности, он идет параллельно с предложениями США. По его словам, НАТО решилась на письменный ответ, так как серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с РФ.

Столтенберг заявил, что альянс не откажется от принципа «открытых дверей». «НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс», — сказал он.

По словам главы Североатлантического альянса, НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. Также предлагается возобновить диалог о контроле над вооружениями, ракетами и ядерным оружием, по космосу.

На фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию НАТО усилит свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей. «При необходимости альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5 тыс. человек во главе с Францией», — отметил Йенс Столтенберг.

В МИД РФ подтвердили, что получили ответ от НАТО по безопасности. Он был передан российскому послу в Брюсселе.

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