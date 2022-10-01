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Беларусь 2 октября окутает туман

  • 1.10.2022, 14:27
Беларусь 2 октября окутает туман

Синоптики поделились прогнозом погоды на воскресенье.

Оранжевый уровень опасности объявлен по Беларуси на 2 октября. Как сообщает Белгидромет, ночью и утром во многих районах республики ожидается туман.

Видимость в тумане составит от 100 до 500 метров.

Минск не станет исключением, предупреждает МЧС и напоминает, что особенно внимательными в такую погоду надо быть всем участникам дорожного движения.

Автомобилистам следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Погода в воскресенье будет преимущественно облачной, с осадками и порывистым ветром. По западу — пасмурно, временами дожди. Температура днем +12…+14ºС. На северо-востоке — кратковременные дожди, в Витебске и Могилеве будет +10…+12ºС. В Гомеле — до +13ºС и тоже дожди.

В столице ночью без существенных осадков, ночью всего +4…+6ºС, днем ожидается дождь с порывистым ветром и +10…+12ºС.

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